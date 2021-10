Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de los concursos de belleza, además de ver a las candidatas modelar y desenvolverse en la pasarela, es en el segmento en donde estas pueden responder a las preguntas del Jurado.

Anoche, en la celebración del certamen Miss Universe Puerto Rico, desde el Centro de Bellas Artes, se llamó al cuadro de las cinco semifinalistas conformado por las representantes de Loíza, Dorado, San Lorenzo, Toa Baja y Trujillo Alto. Hubo un sexto puesto para la representante de Villalba, que fue escogida con el voto del público a través de las redes sociales. La beldad obtuvo el 35.1%.

La ronda comenzó con Miss Toa Baja, Heilymar Rosario, quien recibió la pregunta por parte de Ana Rosa Brito, Miss Universe Puerto Rico 1997, “¿Qué enseñanza tuviste de pequeña que aún tienes presente?”.

”A lo largo de mis 25 años he pasado por un sinnúmero de circunstancias, y de pequeña me han enseñado que sin importar lo que ocurra a mi alrededor debo siempre mantener la cabeza firme y seguir hacia adelante. Una de las enseñanzas y que mi familia me inculcó fue precisamente eso, el seguir hacia adelante sin importar los obstáculos y lo que pase a mi alrededor”, respondió Rosario.

La próxima pregunta fue formulada por la Miss Universe Puerto Rico 2011, Viviana Ortiz, hacia Miss Loíza, Michelle Marie Colón, quien se alzó con la corona. “¿Cuál piensas que es el reto de tu generación ante los cambios que han surgido en la sociedad a raíz de la crisis del COVID-19?”.

“Nuestra generación es la generación de la acción y ante la sociedad hemos asumido la responsabilidad de que, aunque la crisis del COVID nos haya separado, cuando asumimos esa responsabilidad provocamos los cambios”, manifestó la nueva soberana.

Prosiguió el turno de Miss Dorado, Oxana Rivera, la segunda finalista del certamen, quien recibió la pregunta por parte de la doctora Anna di Marco, oncóloga del Centro de Cáncer de la Mujer en Ponce, “¿Qué cualidades piensas que te hacen una mujer exitosa?”.

“Una mujer es aquella que es determinada y segura de sí misma y sabe lo que quiere lograr en la vida y va por eso sin importar las circunstancias que ha pasado en la vida. Yo puedo aplicar eso porque he pasado por muchas situaciones difíciles y siempre he sido super disciplina y determinada ante lo que quiero lograr y aquí estoy ante todos ustedes”, indicó.

/ En el Centro de Bellas Artes de Santurce estaban expuestos algunos de los icónicos trajes que utilizó Estefanía Soto durante su trayectoria por la competencia de Miss Universe. (Ramón “Tonito” Zayas)

El traje que utilizó Estefanía Soto en la preliminar de Miss Universe y que fue diseñado por Eclíptica. (Ramón “Tonito” Zayas)

El traje típico que utilizó Estefanía Soto en Miss Universe en homenaje al astrólogo Walter Mercado. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otilio Santiago y Maripily fueron algunas de las celebridades que pasaron por la alfombra roja en el Centro de Bellas Artes de Santurce para el certamen Miss Universe Puerto Rico 2021. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los presentadores de Miss Universe Puerto Rico son José Figueroa y Estefanía Soto. (Ramón “Tonito” Zayas)

La noche de coronación comenzó con una emotiva presentación en sombras a cargo del grupo de baile Silhouettes. (Ramón “Tonito” Zayas)

El certamen comenzó a las 8:00 de la noche. (Ramón “Tonito” Zayas)

El show de apertura estuvo a cargo del exponente urbano Lunay. (Ramón “Tonito” Zayas)

Lunay amenizó el inicio del certamen. (Ramón “Tonito” Zayas)

Veintiséis candidatas competirán por la anhelada corona y la ganadora será la que represente a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Universe 2021, que celebrará su septuagésima edición en diciembre de este año, desde Israel. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mientras Lunay cantaba, las candidatas hicieron su entrada al escenario. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las concursantes llevaban unos vestidos diseñados por el puertorriqueño Jaer Cabán. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las candidatas bailaron al ritmo de las canciones de Lunay. (Ramón "Tonito" Zayas)

En el jurado, compuesto en su mayoría por féminas, están: Madison Anderson, Miss Universe Puerto Rico 2019 (en la foto); Aleyda Ortiz, Nuestra Belleza Latina 2014; Ana Rosa Brito, Miss Universe Puerto Rico 1997; la doctora Anna di Marco, oncóloga del Centro de Cáncer de la Mujer en Ponce; y Frances Estrada, “fashion blogger” e “influencer”. (Ramón “Tonito” Zayas)

El grupo de juezas y jueces los completan: Viviana Ortiz, Miss Universe Puerto Rico 2011; Joyce Giraud, Miss Universe Puerto Rico 1998; Juan Casillas, presidente de B Media Group; y Michelle Pérez, vicepresidenta de Mercadeo de El Vocero. (Ramón “Tonito” Zayas)

Familiares, amigos y fanáticos apoyaban a sus candidatas favoritas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Estas son parte de las 26 candidatas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Estas son parte de las 26 candidatas. (Ramón “Tonito” Zayas)

El grupo de las 15 semifinalistas lo integran: Miss Villalba, Gabriela Guzmán; Miss Vega Baja, Génesis Oliver; Miss Dorado, Oxana Rivera; Miss Salinas, Astrid Arroyo; Miss Toa Baja, Heilymar Rosario; Miss Carolina, Ediris Rivera; y Miss Loíza, Michelle Colón. (Ramón “Tonito” Zayas)

El grupo de las 15 finalistas lo completan: Miss Aguadilla, Liana Morales; Miss Toa Alta, Zaely Sierra; Miss Mayagüez, Amanda Ayala; Miss Cidra, Marangelí Meléndez; Miss Trujillo Alto, Sthephanie Miranda; Miss San Juan, Fabiola Aquino; Miss Isabela, Gabriela Muñoz; y Miss San Lorenzo, Jaylene Álvarez. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las 15 finalistas desfilaron en traje de baño. (Ramón “Tonito” Zayas)

El cuadro de las 10 semifinalistas está compuesto por: Miss Villalba, Gabriela Guzmán; Miss San Lorenzo, Jaylene Álvarez; Miss Salinas, Astrid Arroyo; Miss Dorado, Oxana Rivera; y Miss San Juan, Fabiola Aquino. (Ramón “Tonito” Zayas)

El cuadro lo completó: Miss Trujillo Alto, Sthephanie Miranda; Miss Toa Baja, Heilymar Rosario; Miss Aguadilla, Liana Morales; Miss Loíza, Michelle Colón; y Miss Isabela, Gabriela Muñoz. (Ramón “Tonito” Zayas)

Previo al desfile en vestido de noche de las 10 candidatas, el cantante colombiano Fonseca entonó una de sus canciones, como parte de la velada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las 10 finalistas desfilaron en traje de gala. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Loíza, Michelle Colón, fue galardonada como Mujer de Valor (Ramón “Tonito” Zayas)

Las 6 finalistas fueron: Miss Trujillo Alto, Sthephanie Miranda; Miss Toa Baja, Heilymar Rosario; Miss Dorado, Oxana Rivera; Miss Loíza, Michelle Colón; Miss San Lorenzo, Jaylene Álvarez; y Miss Villalba, Gabriela Guzmán. (Ramón “Tonito” Zayas)

Por último, como las tres finalistas quedaron: Miss Dorado, Oxana Rivera; Miss San Lorenzo, Jaylene Álvarez; y Miss Loíza, Michelle Colón. (Ramón “Tonito” Zayas)

Estefanía Soto, Miss Universe Puerto Rico 2020, se despide de su reinado (Ramón “Tonito” Zayas)

Las dos finalistas fueron: Miss San Lorenzo, Jaylene Álvarez., y Miss Loíza, Michelle Colón. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Loíza, Michelle Colón, es coronada como la nueva Miss Universe Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Por otro lado, respondió Miss San Lorenzo, Jaylene Álvarez, quien resultó ser la primera finalista. La candidata recibió la pregunta de parte de Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson, “¿Cuál es la lección más importante que debemos aprender de la vida?”.

”La lección de mi vida que tengo actualmente, busco llevar un mensaje donde se rompen los esterotipos, se rompen los estándares de belleza, donde la mujer es vista como una líder, que rompe banderas y sueña en grande”, respondió Álvarez.

Luego llegó el momento de responder a la candidata de Miss Trujillo Alto, Sthephanie Miranda, a la pregunta formulada por Joyce Giraud, Miss Universe Puerto Rico 1998: “Mucha gente opina que los certámenes de belleza son arcaicos. Como Miss Universe Puerto Rico ¿qué les dirías para cambiar su opinión?”.

“Como una mujer sé lo que represento, sé lo que es el amor y lo que es mostrar el corazón sin temor, no en un momento tan difícil”, contestó.

Finalmente, la ronda culminó con Miss Villalba, Gabriela Guzmán, quien le respondió a Juan Casillas, presidente de B Media Group, único varón en el panel de jueces: “¿Si pudieras cambiar algo de tu generación qué sería y por qué?”.

“Creo que nuestra generación hemos hecho muchísimo cambio dentro de ello lo que es la aceptación, inclusión y creo que hay muchas cosas que cambiar, pero creo que hemos estado progresando debido a lo que es el cambio. Si algo cambiaría en nuestra generación es la empatía porque la empatía nos lleva a tratar a otros con amor y de esa forma nosotros tenemos lo que se tiene con ese sentimiento, eso de conmover, de conectar, motivar e inspirar a otros y, sobre todo, de tener esa conexión con las personas de que de la importancia de conectar con otro, conectar un poco más y dejar de un lado ese juicio”.