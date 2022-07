La presentadora peruana, Laura Bozzo, y la actriz mexicana, Ivonne Montero, se han caracterizado por tener una de las relaciones más difíciles de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”. Esto, en parte, les ha afectado durante las galas de nominaciones donde ambas se han otorgado la mayor cantidad de puntos para abandonar la competencia.

Sin embargo, el lunes, las dos habitantes tuvieron una conversación sincera. El diálogo lo inició la intérprete de Consuelo “Connie” Limón en “El señor de los cielos”, quien enfatizó la importancia del respeto en este tipo de programas, y siempre.

“Todos aquí merecemos respeto, y es algo que yo he ejercido aquí todo este tiempo. Yo no entro en discusiones, no entro en burlas, no entro en críticas, no entro en estarle pisando los talones a todos para hacer evidente sus defectos delante de televidente, yo no lo hago, por eso es que siento que no encajo de pronto”, dijo Montero.

Bozzo respondió con un emotivo mensaje para la actriz, que últimamente ha recibido fuertes insultos de algunos compañeros como Ignacio “Nacho” Casano y Lewis Mendoza.

“Solo quiero que te sientas verdaderamente empoderada, yo solo he venido aquí para decirte esto: Tu eres Ivonne, a ver, grábalo, una mujer hermosa, una mujer luchadora, una mujer que ha sacado adelante a su hija, una mujer que tiene un talento que lo tiene muy poca gente”, expuso.

“Ivonne Motero puede quedarse aquí el tiempo que sea, porque el público la va a apoyar. Entonces, yo solamente vine a entrarte eso en la cabeza, tú eres Invonne Montero”, indicó la peruana. La conversación culminó con un abrazo.