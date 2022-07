La segunda temporada de “La Casa de los Famosos” se encuentra en su etapa final. A menos de dos semanas para conocer el nombre del ganador o ganadora del “reality show” de Telemundo, los conflictos han subido de nivel como nunca antes.

Los altercados más recientes fueron protagonizados por la presentadora peruana Laura Bozzo, la actriz venezolana Daniella Navarro y la actriz mexicana Ivonne Montero. Aunque el drama entre este trío de divas no es novedad, anoche, los fanáticos del “show” pudieron presenciar hasta dónde son capaces los habitantes por ganar los $200,000 en efectivo.

Todo comenzó el pasado lunes cuando Montero, a través de la última “prueba del líder”, obtuvo un pase directo a la final del programa que se transmitirá el lunes, 8 de agosto. Esto la excluye de pasar por la última “gala de nominación” que tendrá lugar esta noche.

Además del actor mexicano Salvador Zerboni, quien tuvo una relación sentimental con Montero en el pasado, y el bailarín español Toni Costa, ningún otro famoso se alegró por la victoria de la intérprete que se destacó en producciones como “Secretos del Alma” y “Decisiones”.

De hecho, inmediatamente Montero fue proclamada primera finalista, Bozzo se atrevió a decir frente a las cámaras del “reality show” que “todo está arreglado” para que la mamá de Antonella Melanitto sea la gran ganadora de la segunda temporada. Desde entonces, la peruana no deja pasar ni un momento para atacar a la mexicana con indirectas.

En el espacio conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego se difundieron algunos visuales de Bozzo que han recibido el rechazo del público. El primero de ellos fue cuando la conductora del desaparecido programa “Laura en América” destruyó la sirena que Montero había hecho con frijoles para su hija.

Mientras tanto, en otro segmento, con la ayuda de Navarro, la animadora tiró al piso varias de las pertenencias de Montero. “En la cara, mira lo que me acaba de hacer Ivonne. Me acaba de romper mis cosas en mi cara”, se le oye decir a Bozzo. “Pero yo no tengo por qué aguantar que la señora empuje mis cosas”, agregó mientras lanzaba las pertenencias de su contrincante.

“Tan finas las Sra. Laura y Daniella. Si Ivonne reacciona es por algo, Zerboni lo está confirmado”, “Y miren que Ivonne les ha aguantado muchas ofensas e insultos, que no cualquiera lo haría pero todo tiene un límite. Laura y Daniella le colmaron la paciencia”, son dos de los muchos comentarios que escribieron en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities.

Al parecer, lo que Zerboni anticipó hace unos días, finalmente, ha comenzado a cumplirse en “La Casa de los Famosos”.