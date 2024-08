Liam Rodríguez Muñoz se despide de “Las Noticias” de Teleonce

“Es gratificamte hacer esto por tantos años, es un gran esfuerzo, un gran sacrificio, es una gran meta personal que he venido teniendo. En los últimos siete años he podido ver la evolución de Teleonce y las oportunidades anteriores en las que trabajé. La vida me fue llevando, una cosa tras la otra, pero es un gran privilegio el que tengo ahora de poder estar quizás ese chispito más adicional con mis hijas. Así como tengo un compromiso con mi país, tengo un compromiso con mi familia y creo que es momento de darle la oportunidad a alguien adicional”, expresó esta comunicadora, madre de dos, que ha venido forjando una carrera de 10 años en radio y televisión.