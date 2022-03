Por más de 30 años la periodista puertorriqueña Lourdes del Río ha reportado sobre diversos eventos noticiosos del momento, tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos, donde labora desde hace más de dos décadas como corresponsal del noticiero nacional de Univision, en Miami.

Una profesión que siempre le ha apasionado y de la que se siente muy orgullosa. Pero luego de la pandemia, de tantas muertes y noticias tristes, dice que empezó a sentir la necesidad de hacer algo para, de cierta forma, llevar también un respiro al público con otro tipo de información.

Así nació el podcast “En positivo”, un proyecto que ya va por su tercera temporada y en el que, cada martes, emite un nuevo episodio en el que conversa con celebridades y reconocidas figuras de la sociedad donde comparten anécdotas y cómo una actitud positiva les ha ayudado a triunfar en la vida.

PUBLICIDAD

“Soy una persona muy positiva y me parece que a la gente hay que darle un balance porque vivimos en un mundo muy convulso. En medio de la pandemia, que nos cambió a todos, ver cómo el mundo se convertía en una aldea gigante donde no nos podíamos tocar y donde casi todas las noticias eran malas, reflexioné bastante sobre la vida y mi lugar en el mundo. Fue cuando decidí que era el momento de hacer eso (el podcast), que era el momento de devolver a la sociedad algo que yo entendía que era igual de importante, porque sigo siendo periodista de ‘hard news’ y entiendo totalmente la importancia de informar”, explica Del Río y aclara que En positivo es un proyecto personal que hace en su tiempo libre, aunque cuenta con el apoyo de su patrono, Univisión.

Y es que, según la periodista, lleva muchos años como corresponsal de noticias diarias, de reportar, por ejemplo, sobre las vicisitudes de los inmigrantes, los crímenes y los problemas sociales que se sufren a diario en las ciudades. Por eso quería tener un proyecto que, en contraposición a esa realidad, pudiera ser un espacio de noticias positivas, un podcast semanal “dedicado a ver la vida desde un punto de vista más optimista”.

“Ya llevamos sobre 40 episodios y el último (la semana pasada) fue con Ednita (Nazario) y tú sabes que todos amamos a la diva dentro y fuera de la isla. Aparte de que fue una conversación súper chula, muy relax, donde ella habló de cosas que nunca habla. Pero eso me pasa mucho (con los invitados al programa)”, afirma la periodista, quien dice que no solo ha tenido celebridades y famosos, sino también a reconocidos motivadores. Entre ellos, menciona a César Lozano, Chris Lee, Daniel Habif y Margarita Pasos, entre otros.

PUBLICIDAD

“En realidad los episodios no son las típicas entrevistas con (preguntas) sobre qué disco sacastes o dónde te vas a presentar. Eso puede surgir en el contexto de la conversación, pero también hablamos de cómo ve su vida, de qué herramientas lo ayudaron a triunfar”, explica Del Río, al señalar que no es una entrevista incisiva como la que se le puede hacer a un político o a un funcionario.

Más bien, indica, es una conversación sin libreto, en la que tampoco tiene la presión del tiempo y espacio, como sucede en medios como la televisión. Pero, sobre todo, en cada episodio lo que busca es sacar lo mejor de cada invitado para que sus seguidores (o “mi tribu”, como ella los llama) se beneficien de esas herramientas de vida.

Recuerda, por ejemplo, el episodio del pasado martes, 7 de marzo, con la diva de Ponce, Ednita Nazario, quien admitió que se había caído muchas veces y que se había dado duro, pero me dijo: “Nunca me enamoro del piso, yo no me quedo ahí cogiéndome pena”.

“Eso me pareció genial, nunca lo había escuchado”, comenta Del Río, tras destacar que de eso trata su podcast, de que la gente aprenda que es importante levantarse y seguir adelante.

En ese sentido, dice que muchas veces se tiene una percepción equivocada de que ser positivo es estar siempre “feliz, riéndote o en una alfombra voladora flotando porque nada te sale mal”.

“Para mí el positivismo es que, aunque tu vida no sea perfecta, aunque no siempre las cosas te salgan bien, tu las mide y es tu actitud ante lo que te pasa. Puedes pensar ‘hoy me fue mal’ y tienes derecho a deprimirte, a estar triste y a tener coraje. Pero en lugar de tirarte a morir y pensar que nada tiene solución, te levantas y sigues adelante”.

PUBLICIDAD

También menciona a su primer invitado en la primera temporada, el reconocido productor musical Emilio Estefan, al que llama “el rey Midas de la música latina” y que, sin embargo, considera que es una persona muy humilde, sencilla y, sobre todo, muy positiva.

“Él siempre piensa que todo va a salir bien. Y creo que eso ha sido parte de su éxito. En el podcast la gente conoció a un Emilio que de otra forma no habría conocido”, agrega Del Río, quien cree que esa actitud es la que quiere que el que escucha cada episodio la aplique a su vida.

De su larga lista de entrevistados, dice que a todos los invita basada en la visión que tiene de ellos, pero destaca que, al ser un proyecto personal, siente que los escoge “de corazón” porque “es gente con la que yo vibro”. Y aunque la gran mayoría son famosos, también ha entrevistado a personas que no lo son. Pone el ejemplo de Yuri Cordero, jefa del programa Primer Impacto, quien escribió un libro sobre su experiencia con el cáncer de seno. “Yo leí el libro y me impactó mucho. Es una mujer que siempre está contenta y siempre tiene algo agradable que decir, incluso cuando regaña. Es una persona muy dulce y buena y jamás me imaginé la vida que había tenido. En el libro ella refleja, desde una perspectiva cristiana, que puedes echar hacia adelante no importa lo que te pase”.

La mujer orquesta

Así se define Lourdes del Río, al describir que la producción del podcast está a cargo de ella y admite que cuando empezó no conocía mucho sobre “este mundo del podcasting”. “Soy una mujer orquesta, lo hago todo, excepto los que me ayudan en la edición del vídeo. Este podcast tiene la características que no es solo de audio, también lo grabo en vídeo y lo subo a mi canal de YouTube”.

PUBLICIDAD

Explica que todos los martes sube un episodio nuevo y cada día recibe comentarios de sus seguidores sobre el tema que presentan en cada entrevista y en el que siempre se busca llevar un mensaje desde una óptica optimista, de que siempre hay formas de salir adelante. “A veces se tiende a pensar que un artista vive en un lecho de rosas y no siempre es así. Muchas veces ha salido de los peores lugares, emocionalmente hablando y se han superado. O son muy exitosos, pero también tienen sus momentos de baja, pero escogen levantarse”.

Es, precisamente, el mensaje que quiere llevar en cada uno de los episodios, que siempre hay una oportunidad “para pararse del piso”. Por ejemplo, cuenta que episodio que se emite este martes, 15 de marzo, se va a presentar una “historia fascinante” de todo lo que esa persona ha sido capaz de superar. “Cuando lo escuches te vas a preguntar porque te quejas de lo que te pasa. Es una persona que tiene sentido del humor y que no se considera una víctima, que vive plenamente a pesar de lo que le falta”.

En términos generales, afirma Del Río, se tocan temas sociales diversos, desde violencia doméstica, hasta la importancia de buscar ayuda para la depresión. “La base del podcast es ayudar a la gente a través de esta conversación, que puede ser simpática, pero no deja de ser profunda y lleva un mensaje positivo”. De hecho, dice que el nombre surgió porque ella es una fiel creyente de eso.

PUBLICIDAD

“En mis redes sociales siempre ponía el hashtag #enpositivo y cuando llegó el momento de escoger el nombre pensé que era el que mejor me representaba y ya lo tengo registrado como marca. Lourdes del Río, la periodista, le ha dado paso a esa faceta nueva que siento que me complementa y que cierra un ciclo de vida de lo que yo quiero que sea a lo que vine a este mundo”, agrega la periodista, quien dice que, hasta ahora, todas las entrevistas han sido aleccionadoras y de todas ha sacado una enseñanza.

De hecho, resalta que todos tenemos historias de vida de las que podemos aprender. Pero, en general, dice que ha aprendido que todos tenemos dificultades y que lo que hace la diferencia es la actitud con la que las enfrentas. “La palabra clave es la actitud que tomes ante lo que te pasa. Es saber que puedes fallar cien veces, pero que tienes que seguir intentándolo”.