El reportero y ancla de deportes de Las Noticias de TeleOnce, Luis Joel Aymat Cancel, fue terminado por ese canal en circunstancias que no se han hecho públicas.

Ante la situación, Aymat Cancel escribió un mensaje en su perfil de Facebook dando a conocer su posición sobre el asunto y brindando un poco de luz.

“Como saben ayer culminó mi etapa como ancla de deportes en Las Noticias de TeleOnce. No entraré en detalles del porqué fui despedido porque hay un proceso en curso y confío en que se hará justicia. Solo puedo decir, que no tuvo nada que ver con mi desempeño periodístico”, lee parte del mensaje.

El reportero utilizó la oportunidad, además, para agradecer a las personas que lo han apoyado durante este proceso. “Dicho esto, quiero agradecer a tantas y tantas personas que me han mostrado su apoyo en este momento. Siempre he sido un agradecido a la vida porque me ha puesto gente hermosa en el camino y que me quieren de verdad”.

Aymat Cancel también agradeció a sus televidentes por el cariño que le han brindado a través de los años. “A los fieles televidentes, MIL GRACIAS. A veces tienen que pasar cosas cómo estás para entender el impacto que uno puede tener en tantas personas. Gracias por apoyar mi trabajo, y sobre todo por el cariño que me han dado incondicionalmente”, continúa el mensaje.

“A mis compañeros, los amo, y nos volveremos a encontrar. Gracias de todo corazón”, concluyó.