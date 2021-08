Seguro, cómodo y relajado. Así se mostró el joven comediante, Freddo Vega Ortiz, durante su participación anoche en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

Primero, el egresado de la Universidad del Sagrado Corazón tuvo una intervención con su personaje “Magda” para revelar el “hashtag” de la noche junto a la actriz y comediante Lizmarie Quintana. Ambos artistas aparecieron frente a las cámaras para solicitarle a los televidentes que contaran sus experiencias mientras intentaban acceder a https://ticketera.com/ para comprar los boletos del concierto de Bad Bunny.

“Cuéntanos si te quedaste puyú tratando de entrar al concierto de Bad Bunny, usando el #mequedéafuera”, lee el mensaje que publicaron a través de las redes sociales del espacio televisivo que se transmite todos los martes en horario de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

El momento que provocó carcajadas entre los presentes en el estudio de grabación fue cuando la simpática anciana, que se dedica a promover la superación y buena autoestima, se apareció en las “oficinas de LUMA” para reclamar que con uno de los apagones de la isla su blower se quemó. Magda se unió junto a otros “consumidores” que llegaron hasta el establecimiento para hacer sus reclamaciones. El junte terminó con la presencia del personal de seguridad de la agencia.

“Marrayo parta, nena, tú no sabes quién llegó aquí. Magda, siempre potra nunca pony. Mira sabes por qué yo estoy aquí, porque hace unos días hubo un apagón y se me quemó el blower y yo con el blower no brego porque yo salgo más producida que una obra de Lin-Manuel Miranda. Así que yo no salgo de mi casa si no me veo bella”, sostuvo el personaje mientras “discutía” con la secretaria del operador de energía eléctrica.

Una vez finalizó el programa del canal 2, Vega recurrió a sus redes sociales para -nuevamente- expresar lo que representó la oportunidad en su carrera. También agradeció a la producción y elenco de “Raymond y sus amigos” por el buen trato.

“Demasiado feliz. Hoy viví una experiencia que siempre desee vivir y les cuento que fue mejor de lo imaginado. Gracias a la producción, técnicos y elenco de ‘Raymond y sus amigos’ y Telemundo Puerto Rico. ¡Me hicieron sentir como en casa! ¡Que viva la risa!”, expresó.

El pasado viernes la senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, publicó en sus redes sociales un mensaje en contra del comediante por este presentarse con su personaje durante una actividad para los estudiantes de cuarto año de la escuela superior vocacional Antonio Lucchetti en Arecibo.

Sin entender las diferencias entre un personaje y una persona transexual, la senadora colgó un mensaje criticando el que Vega, que pertenece a la comunidad LGBTTIQ+, participara con su creación de una actividad escolar, donde estuvieron estudiantes y maestros. Rodríguez Veve publicó un vídeo editado de un momento donde el personaje baila reguetón con dos maestros, y lo utilizó para arremeter una vez más contra la educación con perspectiva de género, señalando que lo que fomenta es la sexualidad. Esto en un claro desconocimiento sobre lo que propone esta enseñanza que busca fomentar la equidad entre los niños y las niñas, estableciendo que ambos pueden llevar a cabo las mismas tareas, por ejemplo, que uno puede ser legislador o legisladora.

Ayer, diversos actores del patio, quienes han encarnado personajes en el rol de mujer, se expresaron con El Nuevo Día para dejar saber qué opinan en cuanto a este incidente.

“He interpretado un sinnúmero de personajes de mujer – desde ‘Nelly Gil’ hasta ‘Mami, dame pan’. En los tiempos de (William) Shakespeare los actores interpretaban personajes de mujeres. O sea que, ¿lo próximo es prohibir las obras de Shakespeare? La homofobia ahora tiene representación en el Senado. Hay que ver cuántos legisladores están con ella...”, dijo el productor y comeidante Emmanuel “Sunshine” Logroño.

Por su parte, el productor y comediante Julián Gilormini Lucret, declaró que “como actor he tenido el placer de interpretar personajes del sexo opuesto con los que he logrado llegar al corazón y hogares de muchas personas provocando sonrisas y sin faltarle el respeto a nadie. Considero irresponsable que una persona que ‘representa’ al pueblo, emita declaraciones de manera tan insensata, basándose principalmente en asunciones y utilizando terminología de manera errónea que, directa o indirectamente, promueve la desinformación y el discrimen. Estamos en el siglo 21 y todos somos conscientes de las repercusiones que puede tener una publicación en las redes sociales”.