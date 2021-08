El pasado viernes, el joven comediante José “Freddo” Vega Ortiz manifestó su sentir por los ataques recibidos tras llevar a una escuela un espectáculo de entretenimiento y charla motivacional a través de su personaje “Magda”, luego de que la senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, arremetiera en su contra.

Al presentar un video en el que Vega se presentó con su personaje durante una actividad para los estudiantes de cuarto año de la escuela superior vocacional Antonio Lucchetti en Arecibo, en el mensaje que colgó Rodríguez Veve lo llamó “mujer transexual”, sin establecer las diferencias entre un personaje y una persona transexual. Esto se da en momentos en los que algunas organizaciones se manifiestan en contra de que se establezca un currículo de educación con perspectiva de género en las escuelas del país.

Desde entonces, surgió una avalancha de comentarios y ataques de odio en contra del joven de 25 años, quien interpreta su personaje de “Magda” desde el 2017, acerca de su presentación que incluyó segmentos de bailes, pero, sobre todo, mensajes de aliento para el estudiantado. Vega opinó recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, que no se estaría hablando del referido tema si la actividad hubiese estado a cargo de una persona que no pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+.

En el pasado, en la televisión puertorriqueña, podemos recordar a comediantes haciendo roles femeninos, como Otilio Warrington “Bizcocho” con su personaje Cuca Gómez, así como Antonio Sánchez “El Gangster” y Johnny Ray con “Minga” y “Petraca”, a Víctor Alicea con personajes como “Luzma”, “Lulú” y “Ruperta, la Caimana”, y Adrián García personificaba a “Solitaria”, la hermana de “Soledad“, interpretada por Waleska Seda. De igual forma, los vemos en la actualidad con personajes como “Plinia”, interpretada por Raymond Arrieta, y “La Dra. Alba Bosa” por Herbert Cruz, por ejemplo, entre tantos otros. Lo mismo ha pasado con actrices en roles masculinos como lo fue en un pasado Awilda Carbia con “Rabito” y en la actualidad Wanda Sais con “Tojunto”.

Diversos actores del patio, quienes han encarnado personajes en el rol de mujer, se expresaron con El Nuevo Día para dejar saber qué opinan en cuanto este incidente.

“He interpretado un sinnúmero de personajes de mujer – desde “Nelly Gil” hasta “Mami, dame pan”. En los tiempos de (William) Shakespeare los actores interpretaban personajes de mujeres. O sea que, ¿lo próximo es prohibir las obras de Shakespeare? La homofobia ahora tiene representación en el Senado. Hay que ver cuántos legisladores están con ella...”.

-Emmanuel “Sunshine” Logroño, productor y comediante

“Como actor he tenido el placer de interpretar personajes del sexo opuesto con los que he logrado llegar al corazón y hogares de muchas personas provocando sonrisas y sin faltarle el respeto a nadie. Considero irresponsable que una persona que ‘representa’ al pueblo, emita declaraciones de manera tan insensata, basándose principalmente en asunciones y utilizando terminología de manera errónea que, directa o indirectamente, promueve la desinformación y el discrimen. Estamos en el siglo 21 y todos somos conscientes de las repercusiones que puede tener una publicación en las redes sociales”.

-Julián Gilormini Lucret, productor y comediante

“Creo que más que el issue de que uno se vista de mujer, se trata del prejuicio y el discrimen porque es gay, pues aquí en Puerto Rico en la televisión a lo largo de los años diversos comediantes se han vestido de mujer. En mi caso, he interpretado a “Luzma”, “Lulú” y “Ruperta, la Caimana”. Respeto a las personas cristianas, pero estos fundamentalistas se convierten en unos talibanes, llegan a unos extremos de desarrollar una técnica de miedo. Yo soy maestro y creo en la perspectiva de género, que no es otra cosa que la equidad y en nada tiene que ver con la orientación sexual de cada persona. Estamos en tiempos de equidad y de respeto a la diversidad.

“La senadora es muy inteligente, sabe cómo meter miedo en una sociedad ignorante para agarrarla. Nosotros hicimos varias veces el show de “Entrando por la Cocina” cuando estaba pega’o, y de “Susa y Epifanio” en las clases graduandas, y lo hacíamos modificado para ese público. No le veo nada de malo. Recogieron solo una escena y la manipularon, sin presentar la parte motivacional que el joven explicó que hizo. Es un discrimen, un prejuicio”.

-Víctor Alicea, comediante

“Somos muchos, desde el gran maestro José Miguel Agrelot hasta el presente, que durante la historia hemos hecho y hacemos todavía personajes de mujeres, porque somos actores y ese es parte de nuestro trabajo. Lo mismo ha pasado en el cine. Honestamente, no vi nada vulgar ni nada malo en lo que él hizo. Fue a hacer su trabajo, lo contrataron para hacer la actidad. Somos muchos los que estamos con él y lo apoyamos. Que siga hacia adelante en sus presentaciones que, más que el baile, él lleva un mensaje positivo y de equidad. En vez de criticar al muchacho que está haciendo su trabajo, los fundamentalistas deberían enfocarse y ocuparse en que cuando comienzan las clases, aún hay escuelas que no están aptas, en que los maestros no tienen materiales ni las facilidades para hacer un trabajo digno”.

-Herbert Cruz, comediante