También habló sobre uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado: “Hay una etapa muy difícil en mi vida, que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual. En ese momento yo no entendía lo que estaba pasando y me callé“.

Contó que, al hablarlo por primera vez con alguien, todo cambió. “Se me cayó mi mundo y era algo que yo no había hablado con nadie, me costó cinco años poder hablar esto y no sentirme mal, no sentirme sucia, no sentirme culpable“.