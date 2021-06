Contentísima y muy entusiasmada por la oportunidad de regresar a la televisión. Así se mostró la galardonada periodista María Celeste Arrarás, quien hoy dio a conocer que se unió a la cadena CNN en español donde presentará un nuevo programa a partir de septiembre con el que tendrá la oportunidad de hacer investigaciones periodísticas.

“Estoy súper emocionada. Voy a estar presentado ‘CNN DocuFilms con María Celeste Arrarás’. Es un programa de documentales que se trasmitirá los domingos a las 8:00 p.m. hora del este a través de CNN en español”, explicó la periodista, quien detalló algunas de las ventajas que esto representa para ella.

“Número uno porque va a ser en horario estelar y ahora voy a llegar a una audiencia potencial de 50 millones de televidentes, lo que es un aumento significativo porque en mis programas anteriores llegaban hasta 35 millones”, añadió Arrarás, tras indicar que lo dice con mucho orgullo porque “al ser puertorriqueña estoy representando a los puertorriqueños”.

PUBLICIDAD

La comunicadora manifestó, además, que esto supone una nueva oportunidad y que la acoge con mucho entusiasmo porque tiene la experiencia para hacer documentales e investigación periodísticas. “Por cubrir noticias importantes estuve en el golpe de estado en Haití donde me pusieron una escopeta en la cabeza y después estuve retenida en contra de mi voluntad, por no decir secuestrada temporalmente, por unos policías corruptos en la frontera con México donde estaba investigando un túnel de narcotráfico. Fueron experiencias muy fuertes que me pudieron haber costado muy caro, pero lo hice porque llevo el periodismo en la sangre”.

En términos de lo que espera presentar, dijo que ahora mismo están desarrollando algunos temas, aunque no puede hablar de ellos porque son investigaciones en curso, “pero van a estar chéveres”. De la misma forma, indicó que va a continuar con su canal de YouTube y su programa MC Live “porque está agarrando mucho vuelo” y donde entrevista a celebridades sobre experiencias duras que les ha tocado vivir y cómo la han sobrevivido. “Es una forma de que aporten a otras personas los instrumentos para que también puedan lidiar situaciones similares y que se convierten en lecciones de vida”. Además, prometió que más adelante viene con “otro proyecto gigantesco que va a ser otro batazo”.

La expresentadora de los programa “Al Rojo Vivo con María Celeste” en Telemundo y copresentadora de “Primer Impacto” en Univisión, recordó que muchas personas no saben que su entrada al mercado hispano en Estados Unidos fue a través de un documental que hizo en la isla sobre la caída de la Unión Soviética.

PUBLICIDAD

“Yo trabajaba en el canal 24 y me mandaron a Moscú para hacer un documental y cuando se presentó se ganó varios premios, local e internacionalmente. Y de forma indirecta, me descubrieron en Estados Unidos y entré a trabajar con las grandes cadenas”, comentó para resaltar su experiencia con los documentales y que son parte fundamental de su carrera periodística.

Arrarás destacó que durante los cerca de 35 años de experiencia que tiene como periodista viajó por el mundo realizando trabajos investigativos y entrevistas. Asimismo, recordó que desde su etapa de estudiante de periodismo quiso ser una periodista investigativa de temas “profundos”, de denuncias a la corrupción y para desenmascarar “a los sinvergüenzas”. “La gente todavía me recuerda por “Primer Impacto” y “Al rojo vivo”, pero yo también presenté el noticiero de fin de semana Univisión y el de Telemundo en un momento dado. Tengo la experiencia haciendo este tipo investigaciones y noticias”, reiteró.

La periodista dijo que, aunque no se esperaba su salida de Telemundo el pasado mes de agosto, fue una situación que ella comprendió. “Entendí que era algo que tenía que ver con recortes de la cadena debido a la pandemia. No fui la única, despidieron a decenas de personas, entendí esa ecuación y por eso nunca la resentí. Me fui en muy buenos términos con la cadena porque en esta vida uno tiene que hacer las cosas con clase y las tiene que hacer bien”.