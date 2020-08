A días del despido de María Celeste Arrarás como presentadora de “Al rojo vivo” el programa ya tiene una sustituta, aunque la producción no ha revelado si será permanente. El puesto lo ocupa la periodista y escritora mexicana Rebeka Smyth, quien fue corresponsal de Noticias Telemundo en Nueva York.

En adelante, será ella quien junto a Jessica Carrillo quedará a cargo de dirigir el espacio televisivo en lugar de Arrarás y Myrka Dellanos.

“Bienvenidos al programa, les saluda Jessica Carrillo y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy me acompaña Rebeka Smith, nuestra compañera de Noticias Telemundo a la cual le doy la bienvenida. Estaremos compartiendo todo el programa y toda la semana”, dijo Carrillo al inicio del programa ayer.

Por su parte, Smyth aceptó su nuevo rol con emoción en dos publicaciones en su cuenta de Instagram. Telemundo no ha confirmado si la periodista se quedará permanentemente en el espacio televisivo.

PUBLICIDAD

Arrarás quedó fuera de ‘Al rojo vivo’ sorpresivamente, pues le que quedaba bastante tiempo de contrato con la estación de televisión, según reveló en varias entrevistas. Sin embargo, la puertorriqueña dijo que se encuentra optimista en lo que respecta a su futuro laboral.

“Con esto mi carrera no se termina. Yo busco otras formas de comunicarme, tengo las redes sociales. Tengo una cantidad de seguidores en las redes sociales que a veces son más que cualquier programa. Leer sus mensajes me puso la piel chinita, que no todo el mundo tiene el privilegio de ver en vida el agradecimiento y el cariño de la gente como yo lo vi ayer y en las últimas horas. Me he sentido realizada como persona y ser humano”, expresó la puertorriqueña en entrevista con People en Español.

Además, publicó un mensaje para sus seguidores en YouTube.