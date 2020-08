Aunque reconoce que “nunca es agradable ser despedido” la periodista María Celeste Arrarás se encuentra tranquila con su salida del programa “Al rojo vivo” y aseguró que ahora se dedicará a buscar la forma de continuar haciendo lo que más le apasiona, que es comunicarse con la gente.

En entrevistas que ofreció a la revista People en español y al periódico Los Ángeles Times la puertorriqueña dijo que el primer día que se levantó sin tener que trabajar sintió algo de ansiedad y la canalizó paseando a su perro varias veces, así como lavando los platos, tarea doméstica que no acostumbraba hacer temprano en la mañana porque se dedicaba a prepararse para sus entrevistas.

“Si me oyes la voz, el entusiasmo no se finge [pero] no te lo voy a pintar [que fue] color de rosa. Esta mañana [que] me desperté y me vi que no tenía que leer 800 periódicos, que no grabé las noticias, que no tenía que cambiar de canal para verlo todo porque no tenía mi llamado editorial con todo el team [para] decir las cosas que tenía para el show… [El no sentir] esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?’. Me sentí con el pecho apretado, me puse a arreglar mi cocina, a lavar platos y agarré a mi perro y me lo llevé a pasear tres veces. Él me [miraba] como diciendo: ‘¿es mi cumpleaños?’. Él estaba muy feliz, contó quien encontró ánimo en el cariño de sus hijos Julián, Lara y Adrián Arvesú, quienes se encuentran con ella en su casa en Miami.

Relató que los jóvenes le cocinaron, le llevaron té y hasta uno de ellos (Adrián, quien se lanzará como cantante) le cantó una canción.

Precisamente, una preocupación que tiene en este momento es proveer para el sustento de su familia, pero agradece que tendrá tiempo para encontrar alternativas pues recibirá una buena compensación por el despido que se realizó cuando le quedaba bastante tiempo de contrato con Telemundo.

La presentadora y autora de los libros “Make Your Life Prime Time: How to Have It All Without Losing Your Soul” y “El secreto de Selena”, reveló que está sorprendida con las muestras de cariño del público y de sus excolegas, quienes le han dejado saber que la acompañan en este momento. Asimismo, cuenta con sus padres, a quienes llamó antes de que la noticia fuera publicada en los medios de comunicación.

“Con esto mi carrera no se termina. Yo busco otras formas de comunicarme, tengo las redes sociales. Tengo una cantidad de seguidores en las redes sociales que a veces son más que cualquier programa. Leer sus mensajes me puso la piel chinita, que no todo el mundo tiene el privilegio de ver en vida el agradecimiento y el cariño de la gente como yo lo vi ayer y en las últimas horas. Me he sentido realizada como persona y ser humano., le dijo a People.

María Celeste dijo que no sabe si “Al rojo vivo” continuará transmitiéndose o si se escogió a alguien para sustituirla porque no está enfocada en darle atención a esas cosas.

La periodista sostuvo que espera por las nuevas opotunidades que sabe llegarán para continuar desarrollándose profesionalmente.

“Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, puntualizó.