Desde que “La casa de los famosos” cerró las puertas de su primera temporada, los fanáticos del “show” no han parado de lanzar los nombres de las celebridades que les gustaría ver dentro de la mansión. Telemundo, en su misión de acaparar los listados de audiencia, ha logrado complacer al público con figuras como Laura Bozzo y Aylín Mujica.

Aunque la producción, que estrenó en la pantalla el 21 de agosto de 2021, mantiene el título del programa más visto en la televisión hispana, todavía no termina de satisfacer por completo a los aficionados de la mansión. “Queremos a Maripily Rivera”, es la petición constante en las redes sociales del espacio estadounidense producido por Endemol.

El año pasado, temporada en la que la modelo boricua Madison Anderson Berríos se coronó como la ganadora absoluta, Puerto Rico pudo haber contado con dos representantes. Una visita de Rivera a los estudios de Telemundo Center, en Miami, en marzo de 2022, supuso un “rayo de esperanza” para sus fanáticos.

PUBLICIDAD

“Me han hecho acercamientos para ese tipo de ‘realities’, lo que pasa es que al menos este año yo no puedo regresar a la televisión. Me hicieron un acercamiento en México y uno en Estados Unidos. Yo no puedo porque tengo varios productos que estoy lanzando, los cuales aguanté por la pandemia”, aclaró Rivera en entrevista con este diario en abril de 2022.

La también actriz hizo referencia a unos productos de colágeno y una paleta de maquillaje. También adelantó que estaría participando en la obra de teatro “Maripily y sus dos maridos”. Sin embargo, exhortó a sus fanáticos a estar en calma porque pronto llegaría a la pantalla.

El 6 de diciembre del año pasado, durante la transmisión del programa de comedia “Raymond y sus amigos”, la boricua expuso que uno de los motivos por los cuales tuvo problemas con su expareja, José Carrasquillo, fue, precisamente, las negociaciones para ingresar al “reality show” que también tuvo a la presentadora venezolana, Alicia Machado, y a la cantante mexicana, Ivonne Montero, como grandes ganadoras.

Justo cuando muchos se resignaron de que no verían a María del Pilar “Maripily” Rivera Borrero, nombre de pila de la puertorriqueña de 46 años monitoreada por La Jefa, las especulaciones regresaron. Hace tres días, la exposa del exbeisbolista Roberto Alomar encendió las alarmas con una atrevida sesión de fotos.

“Aquí desde el lente fotográfico de Abimael Ortiz con un ‘styling’ de Edgar Ramos y con mi hermoso arreglo de Luis Ernesto. Preparando contenido para mi #newproject. ¿Qué proyecto será? ¿Ustedes saben?”, apuntó.

PUBLICIDAD

Durante toda la semana, desde Puerto Rico, la empresaria ha acudido a varias actividades sociales mientras continúa en la creación de contenido, como ha expresado en otras publicaciones. De hecho, hace unas horas, la exhabitante de la primera temporada, Cristina Eustace, realizó un comentario que podría interpretarse como otra pista de que, finalmente, el 2024 será el año de Maripily en “La casa de los famosos”.

“Ya me enteré, hermana. Ay, Dios mío. Me va a dar el patatú”, expuso la cantante mexicana. “Llámame, tenemos que hablar, cab%^@”, respondió Rivera. “Ya sé, te pasas. Muero de estrés”, agregó Eustace.

Si ingresará o no a la cuarta temporada, aún se desconoce. El próximo lunes Telemundo dará a conocer el nombre de dos nuevos habitantes…