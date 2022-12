La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera elige enfocarse en lo productivo y lo que ha logrado durante el 2022 no solo como figura pública, sino también en el aspecto esmpresarial. Los asuntos negativos los ve como lecciones que la continúan fortaleciendo como mujer.

No cuestiona por qué le ocurren ciertas cosas, sino para qué, pues se declara una aprendiz de la vida, para así también evitar cometer errores que a futuro le puedan causar más daño. Por eso, no deja que los asuntos amorosos, como el que atravesó recientemente, le quiten las ganas de darse otra oportunidad en el amor.

“En el lado amoroso, paso la página, porque yo entiendo que si hay alguien que le puede enseñar a todas esas mujeres cómo poder sanar el corazón partido se llama Maripily. Eso es ‘next’, próximo y ya. Mientras uno es soltera, uno los debe de cambiar como cheque semanal. Si este chequecito no sirvió, mañana hay otro cheque y seguirlo intentando. Una deja de intentar cuando ya está muerta, y yo muerta no estoy. Soy una mujer viva, soy una mujer joven, soy una mujer llena de amor y lo voy a seguir intentando”, dijo a El Nuevo Día.

Al momento, indicó que no lamenta el haber declinado ser parte de uno de los miembros del “reality” “La Casa de los Famosos 3″, que transmite Telemundo y que estrenará en enero de 2023. Asimismo, señala que en un futuro es posible que pueda ingresar en otra de las temporadas del programa, que ha tenido a la presentadora venezolana, Alicia Machado, y a la cantante mexicana, Ivonne Montero, como ganadoras.

“No lo lamento porque en ese momento decido tomar la decisión por salvar una relación en aquel momento. No se pudo dar. Lo que hago es que en ese tiempo que a lo mejor pude perder para estar ahí, pues lo ocupo en otras cosas, en lo que estoy haciendo, en ponerme más activa en las redes sociales y con los productos nuevos, porque yo sé que hay otras oportunidades y esta no es la única temporada. Ya ellos están pensando que la próxima temporada poderme tener al fin y que me quede soltera”, informó.

Quiere mantenerse y lucir joven

Mientras tanto, vislumbra el año que se aproxima como uno que recibe “con más fuerza que nunca”, dándole paso a más proyectos en la televisión, integrando nuevos productos a su cartera de negocios e innovándose como mujer. “Quiero verme cada día más joven, me quiero ver bien y trabajar en el amor propio”, añadió.

No le teme a los negocios, por el contrario, le encantan, por eso líneas de trajes de baño, mahones, perfumes y maquillajes se han sumado al mundo empresarial que bajo su nombre ha creado. Ahora, a par de días de que se celebre la Navidad, esta figura quiso compartir su nueva fórmula por la vertiente saludable para irrumpir en el mercado de los suplementos vitamínicos.

La empresaria Maripily compartió esta mañana con la presa su gran secreto de belleza: "MPH by Maripily". (David Villafane/Staff)

Se trata de la línea “MPH by Maripily” (Maripily Health), con la que lanza su primer producto a base de colágeno, en ánimo de que las personas lleven una vida saludable, algo que le fue inculcado por sus padres. Encontró el momento idóneo de la Navidad para lanzarlo al mercado “como un regalo”.

De acuerdo con Maripily, este producto se compone de una fórmula avanzada antienvejecimiento, científicamente comprobada, a base de colágeno, que ayuda a la regeneración de las células de la piel, así como a prevenir las arrugas y líneas de expresión. Igualmente, está diseñada para ayudar al sistema inmunológico, estableció.

“Es algo que siempre quise hacer porque yo soy una mujer que me cuido mucho, cuido mucho mi piel, mi cuerpo y tengo 45 años. No me da vergüenza decirlo, la piel mía parece de nena de 20 años, perdónenme, con este cuerpecito que tanto trabajo, con tanto ejercicio, y el colágeno es bien importante para nosotras la mujeres porque beneficia al pelo y la elasticidad en la piel. Es importante vernos jóvenes, llegar a viejitas pero duras y sexy como la Maripily”, dijo entre risas.

Mientras, la empresaria aclaró que el nuevo producto cuenta con las certificaciones de la FDA (Food and Drug Administration), así como de la GMP (Good Manufacturing Practices), para asegurar su calidad, señala que es un proyecto que se viene lanzando desde antes de la pandemia.

“Si eres una mujer que te quieres ver bien y que no importa qué edad tengas, y quieres verte como una nena de 20, pues tienes que hacer ejercicios, te tienes que cuidar. El colágeno para mí era algo bien importante porque nosotras las mujeres empezamos a perderlo a través de los años al igual que algunas vitaminas en el cuerpo. Además, pasamos una situación bien difícil con lo de la pandemia y es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico, aparte del cuidado del cabello y la piel, y otras vitaminas que el cuerpo necesita”, indicó ataviada con la vestimenta alusiva de Mamá Claus, en un diseño de Jean Carlos de Jesús.

Asimismo, Ismael Rodríguez, quien es su socio y lleva trabajando en la industria de productos naturales, la acompañó durante la conferencia de prensa, en la que también resaltó los atributos del producto que, por el momento, se puede adquirir exclusivamente en los diversos establecimientos Centro Natural al igual que a través del portal mphbymaripily.com.