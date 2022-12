Desde la primera transmisión de “La casa de los famosos” en el 2021, hay un nombre que los seguidores del “reality show” de Telemundo no paran de mencionar cuando les toca nombrar a los artistas que les gustaría ver en la mansión. María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”.

El pasado mes de abril, este medio le preguntó a la propietaria de Pompis Store si formaría parte del espacio conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego en su segunda edición. Una visita de Rivera a los estudios de Telemundo Center durante esos días despertó la curiosidad entre sus seguidores, quienes se preguntaban si finalmente podrían verla en la competencia que arrancó el 10 de mayo.

“Me han hecho acercamientos para ese tipo de ‘realities’, lo que pasa es que al menos este año yo no puedo regresar a la televisión. Me hicieron un acercamiento en México y uno en Estados Unidos. Yo no puedo porque tengo varios productos que estoy lanzando, los cuales aguanté por la pandemia”, aclaró en ese entonces.

Rivera hizo referencia a unos productos de colágeno y la paleta de maquillajes que está promocionando actualmente. También adelantó que estaría participando en la obra de teatro “Maripily y sus dos maridos”. Sin embargo, exhortó a sus fanáticos a estar en calma porque en el 2023 llegaría a la pantalla.

Al parecer el momento llegó. Esta noche, durante la transmisión del programa de comedia “Raymond y sus amigos”, la boricua expuso que uno de los motivos por los cuales tuvo problemas con su expareja, José Carrasquillo, fue, precisamente, las negociaciones para ingresar al “reality show” que ha coronado a la presentadora venezolana, Alicia Machado, y a la cantante mexicana, Ivonne Montero, como grandes ganadoras.

La conversación entre Rivera y Arrieta continuó. Sin embargo, se percibía cierta tensión entre ambos, como si alguien hubiera dicho algo que no debía.

Al finalizar la entrevista, el también presentador de “Día a Día” le comentó a la diseñadora de ropa que seguiría pendiente a sus pasos. Ambos dieron a entender que próximamente llegarán noticias que la involucran.

La semana, Sandarti estuvo de visita en la isla y adelantó que “La casa de los famosos 3″ debutará en la pantalla el 17 de enero de 2023.

“Uno de los participantes es boricua”, soltó el comunicador sin dar más detalles. “Estamos extremadamente agradecidos y comprometidos a hacer una tercera temporada mucho más fuerte, mucho más emocionante, recargada, mucho más explosiva, pero desafortunadamente, todavía no puedo decirles quiénes van a estar. Y no lo pueden hacer, porque yo tampoco lo sé”, agregó.

Finalmente, esta mañana, a modo de exclusiva nacional, la puertorriqueña Adamari López y la mexicana, Andrea Meza, mencionaron los primeros 3 nombres de las personas que ocuparán la mansión en el 2023. Se trata de la villana de telenovelas Aylín Mujica, la actriz mexicana Patty Navidad y el intérprete mexicano Arturo Carmona.

Toca estar atentos a los próximos anuncios de la cadena para confirmar si Maripily figura en la lista de los famosos.