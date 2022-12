La segunda temporada del “reality show” “La casa de los famosos”, durante su transmisión de mayo a agosto, se posicionó como la producción de mayor audiencia en la cadena Telemundo en Estados Unidos.

El formato, que reúne a personalidades de distintas nacionalidades bajo un mismo techo en total aislamiento del mundo exterior, “se clasificó (durante la semana del 20 de junio) como el programa #1 de la televisión hispana durante su horario de lunes a viernes”, según los datos de Nielsen.

Asimismo, la producción liderada por el presentador guatemalteco, Héctor Sandarti, y la periodista mexicana, Jimena Gállego, superó en un 24% a Univision, su principal competidor, durante sus dos horas de transmisión al promediar 516,000 adultos entre 18 a 49 años (versus 416,000 de Univision con ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘La mexicana y el güero’).

Anoche, durante la celebración del “Upfront” de Telemundo Puerto Rico, donde la compañía pasó revista sobre los logros obtenidos en el 2022 y adelantó su oferta para el 2023, el carismático conductor sorprendió a los presentes. Esta, dijo, es su primera vez en la isla.

“Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos al Canal de los Famosos”, comenzó con naturalidad mientras los asistentes aplaudían como si estuvieran en un “show” real. “No saben el placer que representa para mí estar aquí, en Puerto Rico. Le dije a la gente de Telemundo ‘por favor, denme ‘chance’ de conocer Puerto Rico y conocer San Juan’. Así que con mi esposa, que por ahí anda, nos vinimos desde el lunes y aquí estamos hasta el viernes disfrutando de todo lo que San Juan ofrece”, añadió Sandarti, quien no perdió la oportunidad de degustar un mofongo con chuleta can can.

El también comediante y cantante aprovechó la ocasión para agradecer a los publicistas, anunciantes y televidentes el apoyo que le han dado a ‘La casa de los famosos’, cuyas pasadas ediciones han sido conquistadas por la presentadora venezolana, Alicia Machado, y la actriz mexicana, Ivonne Montero.

“Ese es el don del cual hablamos, es gracias a ustedes, obviamente al público, al elenco de Telemundo que tanto ha apoyado este ‘show’ dentro de los distintos programas de la cadena. Pero bueno, estamos extremadamente agradecidos y comprometidos a hacer una tercera temporada mucho más fuerte, mucho más emocionante, recargada, mucho más explosiva, pero desafortunadamente, todavía no puedo decirles quiénes van a estar. Y no lo pueden hacer, porque yo tampoco lo sé. Pero les voy a aventar una exclusiva que me acaban de decir detrás de bambalinas”, expresó.

“Uno de los participantes es boricua”, soltó el comunicador sin dar más detalles. De igual manera, exhortó, a que continúen pendientes a la nueva temporada que dará inicio el 17 de enero de 2023. Él, por su parte, quedará atento a todo lo que acontezca en “La casa de los peposos”, la parodia del “reality show” interpretada por el elenco de “Raymond y sus amigos”.

De hecho, ambos comediantes tuvieron la oportunidad de darse un abrazo y manifestarse su mutua admiración.

“Claro que te vi, desde la primera vez”, le dijo Sandarti a Arrieta. “Estamos vestidos iguales. Ahora mismo te estaba observando, cómo estás hablando. Y estamos también, nosotros como elenco, muy pompiados en hacer esta parodia nueva”, respondió el boricua en papel de “Héctor Sardina”.

Al concluir su intervención en el “Upfront”, Sandarti expresó sus buenos deseos en la época navideña y comentó que espera regresar muy pronto.