La empresaria Maripily Rivera reveló que sufrió un derrame cerebral hace tres semanas. Mientras daba a conocer todos los detalles de su nueva línea de trajes de baño, la boricua contó lo sucedido en “La mesa caliente” de Telemundo.

“Soy una mujer que trabajo mucho. Tengo alrededor mío a mi familia, mis amistades. Todo el mundo acapara mucho a Maripily y a la hora de yo tener mi espacio no lo tengo. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice: ‘Ay Mari, tú tienes la boca virada y el ojito apagado’”, recuerdó. Ella no pensó que era nada grave. “Yo ignorante. ¿Qué voy a pensar yo? Le digo: ay nena sí, eso es que me inyecté los labios, eso es parte de eso”, añadió.

Su amiga le recomendó llamar a su médico, quien se sorprendió al verla. “Mi médico me dijo: ‘¿Mary, tú estás bien? Porque yo creo que a ti te dio un ‘stroke’”.

Giselle Blondet le preguntó si sintió dolor de cabeza. “A mí no me dio absolutamente nada, yo no sentí nada. Al otro día me hago los exámenes”, reveló ella. “Sí me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí”, dijo.

Rivera, de 45 años, reveló las razones de su inesperada crisis. “Yo entiendo que es mucho trabajo, el estrés, que mi hijo es corredor de carros y en ese momento tuvo un accidente fuerte”, contó la empresaria sobre su hijo Joe Joe.

Este susto la enseñó a no querer controlarlo todo. “Aprendí a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo, la mente, no estresarme tanto, bajarle un poco al trabajo porque nosotros nos vamos, el trabajo y el dinero se quedan”, dijo. “Soy una mujer bien perfeccionista tanto con el trabajo como con la familia”.