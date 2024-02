Maripily Rivera le canta las verdades a los habitantes de “La casa de los famosos 4”

“Como soy frontal, te voy a decir que detrás de tu carita de mosquita muerta, se esconde una mujer falsa e hipócrita. Desde que llegó a este reality lo único que ha hablado es de sus exs y una amiga mía que se llama Gaby Espino, y soy frontal. Te molesta lo que te digo, te dije cállate porque quería que te callaras. Estamos en un reality. Eres muy falsa y lo sabe el público. Eso lo veremos en las votaciones. No me voy a ir, voy a estar mucho rato aquí, pa’ que me soportes. El traje, cuando quieras te lo presto, como la ropa que tienes puesta” , expresó Rivera a la modelo venezolana.

“Bebesita, yo soy así. Es mi carácter, el público me ha puesto aquí, la seguridad me la ha dado el público. Y cuando tú ves una mujer como yo de 46 años, realizada, con hijo, y con empresa, vas a aprender muchas cosas. Mientras tanto, sigue siendo la bebesita, pero soy una señora y pídeme la bendición entonces” , le contestó Maripily a la “influencer” mexicana.

“Eres un alacrán, siempre hablas mal de las mujeres. De ti, espero lo peor, esperaba esta posición y no me interesa nada de lo que hables, no me va a quitar mi seguridad. Tú eres peor que yo, respeto tu opinión. Creo que en otra vida éramos hermanos”, respondió la propietaria de “Pompi Stores”.