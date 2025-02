View this post on Instagram

Responde Maripily

“Aunque yo no juego dentro de esta casa siempre habrá alguien que necesite mencionarme para hacerse sentir, máxime si la persona adolece de personalidad, contenido o credibilidad. Siempre hay alguien que quiere agarrarse de uno. Después de lo que viví en la edición anterior no me molesta para nada que me mencionen o hasta utilicen mis frases. Eso demuestra que somos memorables. Habrá también quien a falta de identidad propia, personalidad y contenido tendrá que mencionarme para ganar exposición y hacerse sentir”, dijo.