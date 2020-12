La actriz y presentadora Marisol Calero continúa teniendo avances significativos en su proceso de recuperación y sorprendiendo a su entorno inmediato, quienes albergan poderla ver la próxima semana sin la silla de ruedas.

La expectativa a su llegada a la isla, el pasado 15 de noviembre, luego de completar más de 320 terapias en un centro integral de rehabilitación neurológica en la Florida es que la actriz puertorriqueña se despida de la silla de ruedas y camine apoyada del andador, explicó hoy la productora Ivonne Class.

Class afirmó que Calero ha sido un “milagro de vida y fe”, luego de sufrir dos aneurismas cerebrales en agosto de este año por lo que su recuperación dependerá de los primeros siete meses tras el percance de salud.

“Marisol nos ha sorprendido a todos. Ha tenido signifcativos avances. Ahora estamos esperando que suelte la silla de ruedas por completo, porque ella usa el andador con el 75 % del peso de su cuerpo. Esto puede pasar la próxima semana. Después de estar en el centro de Florida con las cientos de terapias que recibió allí que eran de cinco horas diarias, el reto aquí es continuar con las terapias siendo ella una paciente ambulatoria”, detalló Class sobre el proceso de recuperación de la actriz.

Calero necesita un equipo médico multidisciplinario a cargo de su rehabilitación en el que pueda recibir las terapias parecidas a las del centro. Hasta el momento, el equipo está armado por un batallón de médicos con diferentes especializaciones.

“El reto principal es poder tener una cantidad de terapias a la semana parecidas a las del hospital en medio de la pandemia y la época navideña. Marisol comenzó a tomar terapias en Manatí tres días a la semana y en San Juan. Además, está al cuidado de unos médicos de primer orden y tenemos una enfermera en la casa que la acompaña a las terapias. Reclutamos un fisiatra que es el doctor Luis Baerga que tiene un centro de manejo de dolor y él está trabajando con el brazo derecho de Marisol que es el más afectado”, detalló.

La actriz y cantante tuvo una fractura de tobillo y no se pudo operar, ya que no era prudente regresar al quirófano después de cuatro operaciones seguidas. A la presentadora del programa “La Movida” por Mega TV, se le colocó un inmovilizador. La semana entrante será revisado el tobillo para “verificar si ya se le puede quitar”.

“Es increíble porque toda persona que ve su récord como paciente se sorprenden al verla. Ella ha recuperado poco a poco el habla y su cerebro siento que está respondiendo bien, porque los otros días al salir de una terapia yo me perdí guiando y ella señaló la ruta y me dijo: ‘es por allá'. Todo lo que le preocupa ella lo dice. Las posibilidades de que ella pueda tener una vida de mucha calidad son enormes, pero los primeros siete meses son determinantes para la recuperación. No descartamos contratar terapistas adicionales”, reveló Class, quien permance al cuidado de la actriz las 24 horas al día.

Calero ha logrado cantar, participar en el círculo de oración que se realiza todos los días por su salud, lee, contesta y marca el celular, entre otros avances. Igual se hace entender a la hora de hablar y su optimismo nunca ha mermado.