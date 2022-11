Luego de defender -en dos ocasiones- su permanencia en la séptima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, la ecuatoriana de Nueva York, Marizol Landazuri, se convirtió esta noche en la tercera mujer en abandonar el “reality show” de Telemundo. Quien ya se había medido ante Lilian Duran y Cynthia Castillo en un duelo de eliminación, fue la primera integrante del equipo rojo en ser eliminada.

“Me siento muy contenta y agradecida con la vida y con Dios, sobre todo por haber terminado de lo más victoriosa”, comentó la atleta luego de culminar el circuito contra Castillo.

“No es fácil estar aquí en estas arenas. Son feroces, en realidad. Es duro. Pensé que antes era duro, pero esto es un extremo más. Estoy feliz de haber podido trabajar duro,” añadió Landazuri.

Esta noche, la experta en la disciplina del atletismo, cuya especialidad son los 100 y 200 metros planos, se enfrentó contra la doctora Isabel Junio, del equipo “Contendientes”, quien se alzó con la victoria 4-0.

Su discusión con Rafael Nieves

El paso de Landazuri por la competencia se verá marcado por el fuerte altercado que tuvo con el boxeador profesional y exintegrante de “La Casa de los Famosos 2″, Rafael Nieves.

“Chicos, ya debemos de dejar esos chistes amargos, de tratar de ofender a los del equipo. No podemos hacer eso”, comenzó la escuatoriana. “Que él dice (apuntando a Rafael), que yo no pongo excusa por lo del hombro, ya debemos de dejar esas cosas porque eso se ve mal, somos personas profesionales. No importa Rafa, no importa”, continuó.

“No te lo tomes personal”, le contestó el mexicano. “No me lo tomo personal, pero es que tú eres un estúpido, y lo sabes”, respondió la atleta de 30 años.

Desde entonces, la relación de ambos competidores se vio afectada. En sus casas, los fanáticos de “la competencia más feroz del planeta”, tampoco recibieron el pleito con agrado.

“Marizol, deja el drama, chisme y no tires malas vibras al equipo... baja 5 rayitas a la ignorancia”, comentó uno de los seguidores en la redes sociales.

Sobre la eliminada

Landazuri comenzó su carrera deportiva en el atletismo un poco tarde, casi a los 22 años y después de 6 meses de entrenamiento asistió a su primera competencia y se convirtió en subcampeona de su país, eso la motivó a ir por más. A partir de ese momento ha ganado varias medallas de oro a nivel nacional.

En el 2018 obtuvo medalla de oro en los 100 metros en los Juegos Sudamericanos de Bolivia. Además, hace 9 años que pertenece al equipo Nacional de Ecuador de relevos 4×100 metros, equipo con el cual ha ganado varios campeonatos internacionales y llegó a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

