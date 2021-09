En un movimento sorpresivo, la gerencia del canal Mega TV decidió cancelar el programa, “Qué junte”, conducido por Sylvia Hernández y Fernán Vélez. Asimismo, aparentemente, “Los HP”, cuyas figuras principales son los comediantes Danilo Beauchamp y Alejandro Gil también quedó fuera del canal de televisión, según una fuente de El Nuevo Día.

A pesar de solicitar algún comentario al respecto, hasta el momento no ha habido ninguna comunicación oficial de parte de Spanish Broadcasting System y Mega TV en relación a estas cancelaciones.

Vélez, por su parte, recurrió a las redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus seguidores para agradecer a la producción y narrar un poco de lo que vivió con su compañera de labores, con quien también colaboró en el desaparecido “Dando Candela” de Telemundo.

“Lamentablemente ‘Que Junte’ (que también coproducía) llegó a su fin el pasado viernes, al igual que otros programas de Mega TV. Fue un enorme placer trabajar con este equipo que lo dio todo desde el día uno, a pesar de los cambios en el trayecto, desde los excelentes y profesionales compañeros talentos, producción, técnicos, maquillista y todos los que saludaba desde que entraba por la puerta del lobby. Aquí pueden ver una muestra de lo bien que la pasamos. Hicimos todo lo posible para llevarles a ustedes buena información, actualidad, investigación de casos, entretenimiento y los chismes #PrimeroConElNalgo Algo súper importante es que, dentro de lo difícil que es preparar mi trabajo, me divertí haciendo lo que me apasiona y estoy satisfecho. Súper agradecido con la gerencia por la oportunidad brindada, desde esa primera llamada (gracias Rocky The Kid- él sabe por qué). Y gracias a ustedes, el público, por sintonizarnos en televisión y redes. Mi solidaridad y apoyo a los otros compañeros y técnicos del canal”, expresó el comunicador.

“Los HP”, que se transmite de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 p.m., se comenzó a emitir a principios de 2019, luego de que Beauchamp anunciara su salida de Wapa Televisión. En sus inicios, el programa contó también con la participación de Rocky The Kid. No fue hasta febrero de 2021 que Gil se unió al espacio.

Por su parte, “¡Que Junte!”, que se comenzó a transmitir a principios de marzo de 2021, de lunes a viernes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. tenía un formato tipo “magazine” en el que cada uno de los anfitriones conversaba sobre temas de actualidad, entrevistas exclusivas, información de los artistas o personas de interés, casos activos en tribunales o acontecimientos que impactaron al país y otros que se quedaron sin resolver. En un principio, el elenco estaba compuesto también por Liza Lugo y por el comediante Jasond Calderón.