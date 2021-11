El actor Miguel Varoni , recordado por su papel protagónico en la telenovela “Pedro el escamoso”, reapareció en una entrevista en Telemundo y sorprendió a la audiencia que lo recordaba con un look muy distinto en la famosa serie.

El intérprete de 56 años, que era considerado uno de los galanes de la televisión colombiana a comienzos de siglo, se hizo reconocido por llevar el pelo largo y su particular forma de bailar la canción “Pirulino”.

Varoni en el disfraz de Escamoso, un sujeto que se cree sumamente listo, pero que cae, para otros, en el ridículo.

Durante la entrevista, en la que habló de seguridad en los sets de filmación luego del incidente protagonizado por Alec Baldwin en la película “Rust”, apareció mucho más delgado, con el cabello corto y canoso, barba y lentes. Muchos televidentes expresaron su shock por la nueva apariencia del otrora actor.

En el video publicado en el canal de YouTube de Telemundo, los comentarios son similares: “Que sorprendida quedé con Varoni, entre la delgadez extrema, los cabellos y barbas blancas. Para completar un peinado bien extraño”, escribió otra internauta.

“Me quedé impresionada con su cambio”, “Varoni está irreconocible”, son otros de los comentarios que se pueden leer.

“Solo espero que tu salud se encuentre bien. La verdad te veo y no te encuentro pareces otro, demasiado delgado”, comentó una de sus seguidoras en Instagram.

Los años dorados del actor

El productor, hijo de la recordada actriz Teresa Gutiérrez , llegó al mundo del espectáculo con el papel de Ever en la serie Los Cuervos , transmitida entre 1984 y 1986. Durante mediados de los 80 y los 90 hizo parte de producciones particulares como Gallito Ramírez -en compañía de Carlos Vives - (1986), Gitana (1990), La potra Zaina (1993) y Las juanas (1997). Pedro el Escamoso fue protagonzada por Miguel Varoni y Sandra Reyes.

En ese entonces tenía una carrera más que consolidada y su nombre empezaba a sonar con fuerza no solo en el ámbito colombiano sino también en el latinoamericano. Luego apareció su gran papel: Pedro Coral Tavera en Pedro, el escamoso (2001) . Tras el rotundo éxito de la telenovela repitió su papel en una no tan afortunada segunda parte llamada Como Pedro por su casa (2003). Si bien su carrera no se detuvo ahí -al contrario: explotó de forma significativa-, el papel de Pedro le valió gran reconocimiento internacional . Y justo en ese panorama estuvo inmerso con el paso de los años: fue antagonista, por decirlo de algún modo, en la película Ladrón que roba a ladrón (2007).

Su relación con Catherine Siachoque

Probablemente una de las relaciones de más “largo aliento” en el mundo latinoamericano del entretenimiento sea la de Miguel Varoni con la actriz colombiana Catherine Siachoque . El actor Miguel Varoni y la actriz Catherine Siachoque se conocieron en noviembre de 1996 Siachoque también tiene “nombre propio” en el panorama cinematográfico colombiano. Aunque suele tener perfil de “villana”, uno de los papeles más recordados fue el de Doña Elsa en Sin senos no hay paraíso.

Ellos llevan juntos desde 1997 y, de un tiempo para acá, han utilizado las redes sociales para expresar su amor y apoyo y, sobre todo, para contarles novedades a sus seguidores sobre diversos temas.

Los dos han trabajado en varios proyectos. Tal vez el más icónico de Varoni fue Betty en Nueva York , una de las tantas versiones de Betty, la fea .