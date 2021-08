Los últimos meses han sido demasiado movidos en la televisión boricua. Telemundo, Wapa Televisión y TeleOnce han hecho ajustes para continuar satisfaciendo y atrayendo su audiencia. Sin embargo, cuando todo había parecido calmarse, una nueva ronda de cambios se asomó el viernes con la salida de la periodista Milly Méndez de ABC Puerto Rico.

“Los cambios me generan un poco de ansiedad y cosquillas en el estómago. Entiendo que esto es normal ya que nos acostumbramos a la rutina. Aquí vamos en el nombre de Dios”, fue la primera publicación que realizó la esposa del también reportero de Wapa Televisión, Julio Rivera Saniel, que indicaba un nuevo comienzo en su carrera.

Al día siguiente, la ganadora del Emmy reveló también desde sus redes sociales que se despedía del canal donde laboró los pasados cuatro años. Méndez tuvo palabras de gratitud y admiración hacia sus excompañeros de trabajo.

“La labor periodística es un trabajo en equipo. Por los pasados cuatro años he tenido la bendición de ejercer mi oficio favorito y conocer gente maravillosa que han sumado a mi carrera. Profesionales que con su labor hacen que todo fluya para que los programas sean de calidad. En ABC Puerto Rico gané una familia. Hoy, me invaden los sentimientos porque concluyo un ciclo junto a la gran familia de Telecinco. Agradecida por coincidir y por haber tenido la oportunidad de disfrutar todos los proyectos creados en este caminar. Sé que volveremos a coincidir”, aseguró la reportera.

PUBLICIDAD

Figuras como Angelique Burgos, Sylvia Verónica Camacho y su esposo aprovecharon la publicación en Instagram para motivarla con palabras y desearle éxito en lo que se aproxima.

Méndez también separó un espacio para enaltecer la labor de su “esposo laboral”, el productor Luis Santiago. El escrito refleja la confianza, dinámica y amistad que los une. También acordaron tener un “date” de espumosos.

“Conozcan a mi esposo laboral. ¡Luis! Qué les puedo decir: es estricto, pero divertido. Es exigente porque le gusta el trabajo bien hecho. Y si te dejas guiar todo saldrá bien. ‘Déjate llevar bebecita’, me decía. Yo digo que somos Minga y Petraca, porque así somos ¡Jajaja! Él me entendía y yo a él. Diferimos (porque es normal) pero el respeto siempre presente. Me conoce desde que comencé y ambos hemos evolucionado y volvimos a coincidir en ABC Puerto Rico. Agradecida por la oportunidad de trabajar con él nuevamente. Era mi cómplice en los vídeos y el alcahuete de mis fotos. Gracias por todo…, y sí te voy a extrañar”, detalló Méndez.

Durante el fin de semana, la periodista se dedicó a “recargar energías” con su esposo, quien recientemente tuvo un cambio de horario en sus labores en Wapa Televisión. Esta mañana, la madre de una niña invitó a sus seguidores de las redes sociales a comenzar la semana con enfoque y que no permitieran que los ruidos externos los distraigan.