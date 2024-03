Miss Mundo 2024: dónde ver el certamen, conoce a las candidatas y otros datos de la coronación

¿Cuándo y dónde ver el certamen?

La edición 71 de Miss Mundo, en el Jio World Convention Centre de Mumbai, será el sábado, 9 de marzo, a las 10:00 a.m., hora local. Podrá verse a través de Telemundo, en Puerto Rico.

¿Cómo van las competencias previas a la noche final?

Miss Puerto Rico, Elena Rivera, logró posicionarse entre las 25 semifinalistas de la importante competencia “Head to head” , en la que las participantes hablaron sobre uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Mundo 2024?

Más sobre Elena Rivera, Miss Puerto Rico

Durante su participación en la competencia de traje nacional “Dance of World” en el certamen internacional, llevará consigo a las bahías bioluminiscentes.

Elena Rivera, actual Miss Mundo de Puerto Rico, destacará las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico en el certamen internacional "Dance of World" durante su participación en el concurso Miss Mundo.

“Me gusta vestirme con ropa de los 80 y de los 90, porque entiendo que eso tiene una historia y también ahí va con mi ‘Belleza con propósito’ sobre los textiles y como reciclar y la segunda mano de verdad que encuentro una pasión en eso, incluso tengo mi tiendita vintage, una página de Instagram donde vendo cosas de los 80 y 90. Esa es mi pasión en realidad. Se llama Perla Vintage. Por el certamen no he podido seguirla, pero la quiero seguir. A los 15 empecé a vender en una aplicación en internet y poco a poco hice mi página en Instagram. Me gustan los negocios”, relató.