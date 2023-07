Morci y Cuajo, las marionetas que a diario revolucionan al público de “Puerto Rico gana” de Telemundo con sus ocurrencias son muy distintas en tamaño, personalidad y forma de pensar. Así y todo, los particulares cerdos parlanchines, unen esfuerzos para cumplir su rol en el programa nocturno de juegos que se transmite todos los días a las 6:00 p.m., menos martes y sábados.

En entrevista con El Nuevo Día, su primer encuentro con la prensa nacional desde su nacimiento en el 2016, los parientes lejanos de los recordados Huicho y Toño, se identificaron como un “experimento de laboratorio”. Cuajo, quien tiene una personalidad dulce, pacífica e inocente se mostró agradecido con el anfitrión, Alex DJ, por compartir el espacio y acercarlo al público.

“Eso (Alex DJ) es lo más que yo quiero en este mundo. Él es como mi papá. Yo lo quiero un montón”, dijo.

Morci, astuto y vanidoso por naturaleza, bromeó que la producción del argentino Adolfo Ontivero atravesaba momentos difíciles y su misión era aumentar el “rating”. Aunque la versión del mayor de los hermanos se distancia –por mucho- de la realidad, lo cierto es que su segmento es uno de los que más disfrutan quienes llegan hasta las gradas ubicadas en el estudio de grabación.

“Yo lo que estoy pensando es quitarle el trabajo a Alex y quedarme con el programa. En lo que pasa eso, la gente va a seguir queriéndome. En la calle todo el mundo me grita: ¡Hey! Saca a Alex’”, manifestó.

Fuera de bromas, los cerdos coincidieron en que su única intención ser una alternativa de alegría y distracción para el público boricua. En un tono más serio, los hermanos aseguraron que la “isla necesita reír”.

No es la primera vez que Morci y Cuajo figuran en el elenco de una producción televisiva. Ambos acompañaron a Danilo Beauchamp y a Alejandro Gil en el desaparecido programa “Gana con ganas” de Wapa Televisión.

La acogida del público durante su trayectoria en la televisión, según dijeron, ha sido “espectacular”.

“En el caso mío, tengo tres personas de seguridad. También tengo tres vallas. Cuando voy pasando por los sitios, me detienen, ya no puedo controlar a la gente, me brincan encima. Pero hay que sobrellevar esas cosas”, agregó el mayor de los cerdos.

Morci y Cuajo también son parte del “tour” “Puerto Rico gana: el ‘show’’ en los municipios de la isla. A pesar de que esta es una de las experiencias que más disfrutan, a Cuajo le preocupa mucho cuando llega la temporada navideña. De solo pensar que puede terminar en una vara, lo invade la impotencia.

Sobre su decepción amorosa con la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos, el menor confesó que ya está mucho mejor. El recuerdo de la ganadora de “La casa de los famosos 3″, sin embargo, todavía le causa nostalgia.

El pasado mes de mayo, el actor mexicano Pepe Gámez interrumpió la boda de Cuajo y Anderson Berríos. Los hechos más recientes apuntan a que los exhabitantes se han dado una oportunidad en el amor.

Finalmente, Morci, comunicó -en exclusiva- que estará en “La casa de los famosos 4″ y aseguró que se quedará con la victoria.