“Nación Z” con Leo Díaz se transmitirá por Telemundo

“ A esta edad de momento te llega la oportunidad de luego de estar dos años en el programa radial de estar en la primera estación de Puerto Rico y la más importante el canal 2, que generaciones de puertorriqueños crecimos viendo este canal. Aprendimos a hablar, a crecer y educarnos con este canal. Para mí es un privilegio tan grande estar aquí y cuando llegué al estacionamiento hoy, me dije voy a tener un programa aquí, pues sí. A las 6:00 a.m. yo voy a estar en las casas de la gente mientras se visten, se preparan y preparan a los niños, hacen el desayuno... Podrán ver y escuchar no solo análisis político, también análisis social. Vamos a expandir la esfera de acción de nuestro programa para invitar a personalidades políticas y funcionarios de gobierno, pero también insertando el humor”, sostuvo el exrepresentante legislativo y excandidato del PNP en conferencia de prensa desde Telemundo , donde estuvo acompañado del productor de programa radial Cristóbal Ramos y del presidente saliente y gerente general de Telemundo Puerto Rico José Cancela .

“Mantener un programa radial es un reto. Hice algo de lo que en mi carrera política nunca hice y siempre me voy a arrepentir. No fui yo. Yo no era como me proyectaba políticamente. Me proyectaba como un tal Leo Díaz, que no me llevo con él porque se creía que lo sabe todo. Es un patán y un creído. Yo me llevo con Leito Díaz ese sí es una chulería. Es como soy en mi vida diaria que puedo discutir cosas serias y bromear” explicó el abogado en relación a que gracias a su participación en Nación Z puede ser genuino y real con la audiencia.