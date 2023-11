Un compartir con los panas y amigos de Wapa Televisión. Así el presentador Nelson Del Valle describe su regreso a la televisión, tras un año fuera del medio de comunicación ante su salida de “Día a Día” de Telemundo.

Del Valle confirmó ayer que se integra al programa “Pégate al mediodía” a partir de este viernes, 10 de noviembre y llegará con la ilusión que tenía de regresar a la televisión tras dedicarse en los últimos doce meses a encaminar sus proyectos en las redes sociales, retomar el teatro y tocar otras puertas para oportunidades laborales.

“Sí, quería regresar a la televisión, quiero seguir explorando nuevas experiencias en la televisión. Este tiempo fue necesario para enfocarme en las redes sociales, las animaciones que hago, hice el musical Mameyes que tuvo mucho éxito y fue del agrado del público. Trabajé con artistas talentosos y me quité el moho teatral. Este año fue especial, igual que lo será mañana que me integro al programa Pégate al mediodía con un elenco que está compuesto por amigos y panas, gente querida y talentosa. Voy a complementar el trabajo que ellos vienen haciendo por muchos años de posicionar a ‘Pégate al mediodía’ como el programa número uno en su horario”, sostuvo el también modelo a El Nuevo Día.

Actualmente, el programa vespertino cuenta con la participación de Jailene Cintrón, Natalia Rivera, Melwin Cedeño, Ackerly Cedeño, Carlos Torres, Karla Michelle Sánchez y Alfonso Alemán. No es la primera vez que Del Valle estará en una de las Producciones Sanco, dirigidas por Gilda Santini y Sunshine Logroño, ya que en marzo de este año participó en el programa y tuvo muy buena química. Igual hace “muchos años había estado con ellos”, participación que fue antes de estar en Telemundo en las produciones de Tony Mojena. El formato del programa le es familiar ya que sus experiencias televisivas han sido similares al estar en una producción de variedades y entretenimiento.

Nelson Del Valle es el nuevo talento de "Pégate al mediodía". (Suministrada)

“La verdad es que siempre la química y el cariño con los talentos de Wapa ha existido. Creo que esa es la clave del éxito de Wapa y de las producciones de Gilda y de Sunshine y de todas las producciones de Wapa que hay una hermandad y una familia que trasciende en la pantalla. Por eso estoy bien agradecido por la oportunidad. El tiempo de Dios es perfecto. Estaba claro de que el público me quiere ver en programas lindos como lo es ‘Pégate al mediodía’. Estoy en mi salsa”, comentó Del Valle.

Asimismo reconoció que en Telemundo también cultivó una familia de amigos el tiempo que estuvo en “Día a Día” de Telemundo.

Lo que sí resulta una novedad para Del Valle es su integración al programa ‘El Remix’ de Wapa Televisión, donde fungirá como invitado y tendrá que realizar personajes y pasos de comedias en el espacio que se transmite todos los miércoles.

Aclaró que su salida de Telemundo respondió a su inquietud de hacer otras cosas luego de sentirse que “estaba listo para otras vivencias” e intentar otros proyectos.

“De verdad que me siento muy bendecido de los proyectos que me han tocado en mi vida personal y profesional”, puntualizó el animador de 42 años que estará el viernes desde las 8:30 a.m. en Wapa Televisión para el inicio de la Navidad 2023 del canal.