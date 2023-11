Un año después de su salida del programa de Telemundo, “Día a día”, el presentador Nelson Del Valle definió su futuro en la televisión. Esta mañana, a través de un comunicado de prensa, Wapa Televisión confirmó que el también modelo se integrará a “Pégate al mediodía” desde este viernes, 10 de noviembre.

“Estoy muy contento de integrarme a un grupo tan talentoso y cariñoso como lo son mis compañeros de ‘Pégate al mediodía’. Agradezco a la familia de Wapa Televisión y Producciones Sanco por darme esta calurosa bienvenida. Todos saben que me gusta entretener con la animación, participando en comedias, haciendo entrevistas de interés humano, juegos, y el resto de los segmentos del ‘show’, y eso es lo que quiero hacer. Por mi parte, me integro a este fabuloso elenco para complementar el extraordinario trabajo que llevan haciendo con éxito durante años, siendo el programa número uno en su horario”, expresó Del Valle.

El pasado 23 de marzo, el exintegrante de “Día a día” sorprendió a la audiencia tras presentarse como copresentador invitado en “Pégate al mediodía”. En aquel entonces, la relacionista de Wapa Televisión, Migdaliz Ortiz, dijo a este medio que Del Valle “tuvo muy buena química con el equipo”.

Actualmente, el programa vespertino cuenta con la participación de Jailene Cintrón, Natalia Rivera, Melwin Cedeño, Ackerly Cedeño, Carlos Torres, Karla Michelle Sánchez y Alfonso Alemán.

“La familia de Producciones Sanco está encantada de darle la bienvenida oficial a este querendón de Puerto Rico. Su experiencia y el cariño que le tiene el público fueron dos aspectos importantes para integrarlo al programa. Su carisma y dinamismo le inyectará energía para seguir siendo los favoritos de los hogares que nos reciben”, dijo Gilda Santini, productora ejecutiva de ‘Pégate al mediodía’ y propietaria de Producciones Sanco.

Del Valle se despidió de Telemundo el 5 de octubre de 2022. El modelo de 42 años acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de gratitud.

“Dicen que los cambios son buenos y que son retos que abren las puertas a otras oportunidades. Pero, el mayor reto será no extrañar a mi familia de Día a Día por todo el aprendizaje y el crecimiento durante estos pasados 10 años. Hoy, con un gran agradecimiento, les comparto que, con el propósito de ganar nuevas experiencias laborales, he decidido partir del show que me dio la oportunidad de llevar tanta alegría y sano entretenimiento a los hogares de mi querida Isla, Puerto Rico. ¡Que experiencia tan enriquecedora, acompañado por un grupo único que tocó mi vida y me regaló un aprendizaje invaluable! Ray y Dagmar, fueron mis maestros y queridos compañeros de trabajo. Siempre estaré agradecido por esta escuela tan maravillosa. Fue un honor trabajar con dos grandes pilares de la televisión en Puerto Rico”, indicó.

El animador estará como invitado hoy en el programa “El remix”, que se transmite a las 10:00 p.m.