Luego de una ausencia de unos cinco meses de la televisión, la presentadora y modelo Nicole Marie Colón regresará a la pantalla chica como parte del programa “Prime Time”, de ABC Puerto Rico, que se transmite de lunes a viernes, a las 7:00 p.m. De esta manera, se unirá al equipo de trabajo compuesto por Kimberly Santiago, Ana Isabelle y Víctor Santiago.

“Estoy súper feliz y agradecida con la oportunidad que me están dando, porque este es mi ‘come back’, ya que estoy desde enero fuera de la televisión local. He cogido un receso de algunos meses, que los he aprovechado, pero ya estaba loca y ansiosa por volver”, indicó Colón, quien laboró por última vez en los programas “Remix” y “Pégate al mediodía”, en WAPA TV. “A mí me encanta trabajar y esta oferta con ‘Prime Time’ de verdad que me llena de mucha emoción. No tan solo por lo que voy a hacer, sino también por el grupo de personas al cual me uno. Siento que es un grupo de personas muy talentosas que tienen mucho que ofrecer y sé que nos vamos a llevar brutal”.

En sus nuevas labores, Colón grabará segmentos tanto en exterior como en el estudio. “Las participaciones en exteriores son más dinámicas, donde le presentaremos al púbico esas partes hermosas de Puerto Rico y enalteciendo todo lo que este 100 x 35 tiene para ofrecer”, comentó la modelo, quien se caracteriza por su chispa y contagiosa risa. “Dentro del estudio básicamente llevaremos a cabo la interacción con los chicos, presentando los segmentos y demás”.

Curiosamente, Colón explicó que visitó ABC Puerto Rico para hacer un “casting” para otro proyecto, pero que terminó siendo contratada para “Prime Time”. “Las cosas pasan por algo y al final, me escogieron para esta propuesta, la cual siento que va muy acorde con lo que siempre he hecho y a mi personalidad. Por lo que sé que va a ser muy importante dentro de mi carrera”, añadió la modelo e “influencer”.

Pospuso su boda por el COVID-19

La presentadora de televisión es novia del comediante y productor Danilo Beauchamp desde hace unos seis años. De hecho, la pareja se comprometió a principios del 2020 y tenían planificado casarse en febrero de este año, evento que se pospuso por la pandemia. “Hicimos una pausa, porque el COVID-19 le resta mucho a la experiencia y a un momento tan especial. Pero no tengo prisa, así que vamos a ver si ya para febrero del año entrante se logra”, comentó Colón.

A pesar de que Beauchamp, quien trabaja en el programa “Los HP” de Mega TV, luce bromista e intenso, la modelo aclara que sus personalidades se complementan. “Danilo es una persona bien llevadera. Lo ves así, relajón, pero él es una persona bien trabajadora, es bien fajón, siempre tiene aspiraciones y siempre quiere un poco más. Sin duda, nos llevamos muy bien. El unir la personalidad que él tiene con la mía, ha sido pieza clave para que tengamos un balance en nuestras vidas”.

A cargo de Nuestra Belleza Puerto Rico

Por otro lado, Colón también tiene la responsabilidad de dirigir la organización Nuestra Belleza Puerto Rico, compuesta de cinco franquicias de certámenes de belleza, entre estos Miss International, Miss Supranational y Miss Grand International. “Debido a la pandemia no hemos podido realizar los certámenes, pero sí estamos en proceso de entrevistar varias candidatas. De uno de los certámenes se publicaron fotos de las candidatas en las redes sociales de la organización, donde el público va a poder verlas y votar por ellas. Esperamos que la primera chica vaya a competir en octubre al certamen Miss Grand International, que se supone que sea en Tailandia nuevamente. Aunque esto es algo que puede cambiar, dependiendo la situación con el COVID-19”, concluyó.