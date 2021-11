Hasta esta noche, todavía no existe un aparato que mida los sentimientos. De haber contado con uno, la producción de “Así se baila” de Telemundo y sus participantes lo hubieran llevado a sus límites esta noche. Luego de varias semanas donde la intensidad y energías del “reality” se vieron afectadas por la salida a destiempo de algunos concursantes, esta gala le devolvió emoción al espacio que conduce Jacky Bracamontes.

Al igual que siempre, la noche arrancó con una apertura distinta. En esta ocasión, el actor y juez de la competencia, Cristián De La Fuente apareció en la pista al ritmo de “I Like It Like That” de Pete Rodríguez. Al finalizar, el intérprete vaciló y fingió que se quedaba sin aire. Mariana Seoane, con quien comparte la responsabilidad de evaluar a los famosos, le lanzó flores artificiales a modo de felicitación. Adamari López también es parte jurado.

Con la llegada de Jessica Díaz y Lorenzo Méndez al escenario, comenzaron los momentos intensos. La pareja de amigos se decantó por el tema “Quinceañera” porque fue un momento que la cantante y actriz mexicana no pudo disfrutar. En la evaluación, la también conductora de televisión agradeció a la producción por haberle cumplido un sueño que siempre anheló.

PUBLICIDAD

Por su parte, tras bastidores, el conductor boricua Carlos Adyan pudo entrevistar al artista brasileño Romero Britto, encargado de la elaboración del trofeo que cargará la pareja ganadora.

“Qué gran oportunidad brindar mi trabajo a un hermoso proyecto como ‘Así se baila’”, manifestó el pintor, serígrafo y escultor. “Estoy feliz de estar con ustedes. No puedo esperar a ver el ‘show’”, añadió.

“Fue una película, una historia”, de esta manera Seoane describió la interpretación de Polo Monárrez y Valeria Sandoval. Este par de famosos eligió la canción “Ruido” de David Bisbal para, más que demostrar su talento, rendirle homenaje a Angelina, la abuela fallecida del actor de “Betty en Nueva York”.

“Ustedes fueron capaces de mezclar la actuación y el baile. Sentí a Angelina”, continuó quien le dio vida a la simpática y ocurrente “Melissa” en “La suerte de Loli”. López añadió: “Jamás pensé que iban a hacer algo hermoso como lo que hicieron hoy. Estoy súper emocionada. Aquí conectaron con mi alma y esto no tiene precio”.

Acto seguido, los Pernía volvieron a conmover al público presente, al jurado y a los conductores del “show”. Esta noche, Gregorio y Luna eligieron “Imaginarme sin ti” de Elvis Crespo y Manny Cruz. Como dice la canción, esta hija no imagina una vida sin su papá y de solo pensarlo, el miedo la paralizó en plena interpretación. Luego de secar sus lágrimas y darle un abrazo, “El Titi” de “Sin senos no hay paraíso”, cargó a su primogénita y la volvió a la coreografía.

PUBLICIDAD

Por otro lado están Adrián Di Monte y Sandra Itzel, quienes en agosto de este año confirmaron su separación tras una década de relación, de la cual 8 años fueron de matrimonio. Aun así decidieron lanzarse juntos a la aventura de “Así se baila” y se han constituido como uno de los grandes potenciales para ganar. Hoy los artistas interpretaron “Saturno” de Pablo Alborán “en honor a lo que pudo ser y no fue”. Durante la transmisión del paquete previo a su presentación, la expareja habló de su sueño de convertirse en padres.

/ Jacqueline Bracamontes, ganadora de Nuestra Belleza México en 2000 y luego representante de México en Miss Universo 2001, será la conductora de "Así se baila". (Suministrada)

El comunicador boricua, Carlos Adyan, fungirá como presentador digital de la competencia. (Suministrada)

Gabriel Porras y Laura Flores - La pareja de amigos y colegas decidió salir de lo ya conocido para reinventarse y atreverse a algo diferente. (Suministrada)

Luna y Gregorio Pernía - El actor decidió apostarle a un nuevo programa de concurso, en esa ocasión, estará acompañado de su hija. (Suministrada)

Sandra Itzel y Adrian di Monte - Di Monte es un actor y cantante nacido en Cuba, conocido por sus participaciones en producciones de Telemundo como “Señora acero”, “Mi corazón insiste en “Lola Volcán”, “Aurora” y “¿Quién es quién?”. Itzel, por su parte es una actriz y cantante mexicana, quien actualmente es vocalista del grupo musical “La sonora dinamita”. (Suministrada)

Elyfer Torres y Polo Monárrez - A ella la conocimos por su protagónico en "Betty en NY". Su compañero de baile, es además su amigo que actuó en "La Suerte de Loli" y "El Señor de los Cielos". (Suministrada)

Adriano y Samadhi Zendejas - "Van a ver a dos hermanos que no saben bailar nada dejarlo todo en la pista", reveló la actriz a la revista People en Español. (Juan Manuel Garcia)

Carolina Laursen y David Chocarro - El baile forma parte de ellos desde el primer día que se vieron. Se reconocieron cuando los contrataron para ser modelos en una discoteca en Europa, sin imaginar que se enamorarían. (Suministrada)

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez - A pesar de que el matrimonio se separó, competirán juntos en este nuevo "show" de Telmundo. (Suministrada)

Obie Bermúdez y Jennifer Peña - La pareja formará parte de la producción que estrenará el 12 de septiembre, a las 8:00 p.m. (Suministrada)

Jessica Díaz y Lorenzo Méndez - Aunque los cantantes están enfocados en la competencia, no dejan de lado sus carreras profesionales. (Suministrada)

Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seonane serán los encargados de evaluar las ejecutorias de las parejas en la pista de baile. (Suministrada)

“Es increíble el amor y la confianza que se tienen ustedes dos y cómo eso los transforma en una pareja que ya no es pareja y aun así es perfecta. Me conmueve mucho porque me veo reflejada”, expresó López visiblemente afectada. “Yo nunca había visto a alguien bailar y llorar de emoción. Horita Luna y ahora tú. Supiste usarlo para expresar los sentimientos”, resaltó De La Fuente.

Di Monte aprovechó la ocasión para resaltar algunas cualidades de Sandra. “Esta mujer es una gran mujer. Esta mujer es grandiosa. Nunca me ha pedido nada. Ella es feliz con poco. Lo más difícil es amarrarse los pantalones y tomar una decisión así”, culmino refiriéndose al momento en el que se separó de la cantante.

Hoy era noche de eliminación en “Así se baila” y el momento amargo le tocó al puertorriqueño Obie Bermúdez y su esposa, Jennifer Peña. La pareja, que anunció una segunda boda durante su paso por la competencia, lució tranquila y satisfecha con la decisión.

PUBLICIDAD

Bermúdez, a quien una y otra vez enaltecen por su romanticismo y trato hacia la madre de sus cinco hijos, le dio gracias a De La Fuente por “siempre hablar tan bonito de mi esposa y decir que flota, que flota y que flota”. Luego se volteó hacia la cantante y le dijo: “Jennifer, yo te amo con todo mi corazón y estoy tan orgulloso de todo lo que hemos logrado”, luego comenzó a llorar.

Peña, quien es un poco más tímida, tomó el micrófono y también dio gracias. “A todas esas personas que sacaron de su tiempo en familia para cuidar a nuestros hijos”, enfatizó.

Los hermanos Samadhi y Adriano Zendejas quisieron bailar “Talento de televisión”, una canción que ambos consideran suya. En una entrevista ambos actores contaron cómo llegaron a la fama. La intérprete de “Jenni Rivera” en “Mariposa de barrio” aconsejó “tener cuidado con las cosas que soñamos porque se cumplen”.

Cara a cara con los jueces, Samadhi y Adriano, quienes fueron salvados esta noche a través del voto del público, confesaron que aunque carecieron de la imagen de un padre, el actor de telenovelas como “Marina” y “Muchachitas como tú”, había asumido ese rol. Ambos intentaron contener el llanto, pero, al final, los sentimientos los vencieron.

Antes de pasar a República Dominicana donde Carlos Ponce mostró por primera vez el “paraíso oasis” donde se producirá “Por o amor o por dinero”, el jurado seleccionó las mejores parejas de la noche en las que figuraron Mónarrez y Sandoval, Di Monte y Sandra Itzel, y los hermanos Zendejas.

PUBLICIDAD

Esta noche también sirvió para presentar algunas imágenes de la película “Encanto” que estrenará este próximo Acción de Gracias. La banda sonora del filme estuvo a cargo de Lin-Manuel Miranda y también participó Carlos Vives con la canción “Colombia, mi encanto”. Precisamente, el tema sirvió de inspiración para una pieza de baile que estuvo llena de flores y colores.

La gala acabó con Bermúdez y Peña en la pista. Los “eternamente enamorados” bailaron “Lo grande que es perdonar” de VicoC.