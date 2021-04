Norwill Fragoso, actriz, profesora, comediante y bloguera conocida por su participacíon en Raymond y sus Amigos, revela algunas de las muchas facetas de su vida en el más reciente episodio del podcast Torres Gotay Entrevista.

Fragoso, natural de San Juan, educada en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y quien en la actualidad hace un doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe, se describe como “insaciable” y “workaholic” y revela que entre sus aspiraciones está internacionalizar su carrera.

Puedes escuchar el podcast aquí:

“Quiero seguir haciendo teatro, quiero seguir haciendo televisión. Quiero seguir haciendo cine, quiero hacer radio, quiero publicar. A mí me encanta escribir”, dice Fragoso, quien mantiene un blog en el que publica sus reflexiones.

Fragoso también revela que poco antes de las elecciones del año pasado fue contactada por la comisionada residente Jenniffer González, a la que imita en Raymond y sus Amigos, quien le dijo que disfrutaba de su caracterización y que desde entonces han mantenido contactos esporádicos.

“Me cayó bien porque me pareció honesta, me pareció cándida”, cuenta Fragoso, quien indicó en el podcast que cree en la independencia de Puerto Rico.