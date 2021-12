Durante este mes de diciembre el Canal 13-Teleoro presentará varias películas y documentales para toda la familia como parte de este nuevo ciclo de programación que comenzó desde septiembre, según informa en un comunidcado de prensa.

“En el Canal 13-Teleoro seguimos cumpliendo con nuestra misión de fortalecer a la familia, hemos integrado en nuestra programación películas no sólo como entretenimiento, sino muchas de ellas con mensajes inspiradores”, indica en declaraciones escritas Luis Quiñones Mora, gerente general del Canal 13-Teleoro.

Según la información, el viernes 17 de diciembre se presentará “Francisco, el Padre Jorge”; el domingo 19, María de Nazaret, lunes 20 y 21 “Are We Done Yet” parte 1 y 2; jueves 23 “Polar Express”, viernes 24, “La Navidad de Angela”; sábado 25 de diciembre “Nativity Story”, “LEAP” y “Home Alone 3″ y lunes 27 “The Perfect Game”.

“Home Alone 3" se presentará el sábado, 25 de diciembre. (Suministrada)

Las películas puertorriqueñas de Luis Molina Casanova “La guagua aérea” y “El sueño del regreso” también forman parte de esta nueva temporada del canal, que se transmitirán el martes 28 y miércoles 29 de diciembre.

“Además incluímos una serie documentales que formarán parte de nuestra programación en este mes de diciembre. Entre ellos están; “Francisco, el Papa del nuevo mileno”, “Guadalupe; El milagro y el mensaje”, “De Francisco a Francisco” y “Opción por los pobres”, agrega Quiñones.

Para horarios o información adicional de las películas pueden accesar a las redes del Canal 13-Teleoro. Pueden sintonizar el Canal 13-Teleoro en el Canal 13 por aire, Canal 13 en Liberty, Claro TV y Dish Network, además, por el Canal 183 en Direct TV. También pueden disfrutarlo a través de los sistemas de Roku, Amazon Fire y por internet en www.canal13pr.tv