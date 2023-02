Mucho se ha avanzado desde que en abril de 2001 cuatro parejas homosexuales se dieron el “sí” en Holanda tras convertirse en el primer país del mundo en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy, el activismo LGBTIQ+ ha logrado conseguir derechos que hasta hace poco eran inimaginables.

Sin embargo, el progreso a nivel mundial es pequeño. Desde siempre, la homosexualidad ha sido penada en el ordenamiento jurídico de muchos países. En algunos, incluso, prevén la pena de muerte como castigo para estas conductas.

Aunque en el 2023 Cuba no está marcado de rojo en el mapa que refleja a los 69 países que criminalizan a la comunidad LGBTIQ+, según Human Right Watch, hubo un período que sí. Este tiempo lo tuvo que enfrentar el reconocido empresario Osmel Ricardo Sousa Mancilla, mejor conocido como Osmel Sousa.

Ayer, durante la transmisión de la gala de “La casa de los famosos 3″, el “Zar de la Belleza”, dio a conocer -por primera vez- algunos detalles de su infancia y cómo fue rechazado por sus padres por su orientación sexual. El relato fue grabado desde “el confesionario” en una conversación con “La Jefa”, papel interpretado por la locutora mexicana Jessica Ortiz.

“(Es) una de las cosas que yo casi nunca hablo, pero siempre la tengo en mi cabeza, cosa que desde hace muchos años me duele muchísimo. Yo salí de la casa de mi papá y mi mamá para el otro país (Venezuela porque) yo sentí que no aprobaban cómo yo era”, dijo Sousa sin mirar a la cámara.

Desde la intimidad, quien se ha caracterizado por proyectar una personalidad prepotente que hasta puede interpretarse como hostil, dentro de la industria del entretenimiento, continuó que vivió una infancia “oprimida”. Sin embargo, el momento más impactante del segmento fue cuando el experto en concursos de belleza habló de su mamá.

“Yo oía siempre a mi mamá decir que ella prefería que un hijo de ella muriera si fuera homosexual y yo me sentía de muchacho muy compungido”, manifestó con voz entrecortada.

El exdirector de las franquicias de Miss Venezuela, además, exteriorizó su sentir al escuchar a los demás famosos hablar de sus familias. De igual manera, comentó cómo se sentía cuando visitaba la iglesia.

“Yo me sentía de muchacho muy confundido y como tratando de no demostrar nada de cómo yo era, que lo soy desde chiquito, desde que nací, creo yo. Cada vez que voy a la iglesia, porque voy mucho, lo primero por lo que pido perdón es por eso, por no acercarme a mis padres y eso es un pesar que llevo por dentro y hoy lo estoy compartiendo con ustedes por primera vez”, dijo.

Sousa culminó la conversación con “La Jefa” pidiendo perdón y dando las gracias por el momento que, a su vez, sirvió de desahogo. Cabe destacar que, en una de las muchas conversaciones que el venezolano de corazón ha protagonizado en el “reality show” de Telemundo, también reveló la historia de un amigo de infancia que sus padres enviaron a un campo de concentración en Cuba por ser homosexual.

El 26 de septiembre de 2022, la presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, Alina Balseiro Gutiérrez, proclamó que el Código de las Familias había sido aprobado. La instancia electoral cubana comunicó que el proceso se había iniciado con 8,447,467 electores, de los que ejercieron el derecho al voto 6,269,427, el 74.12% de asistencia a las urnas. Votaron por el sí, 3,950,288 electores, el 66.85 % del total de papeletas válidas. Votaron por el no 1,959,097 electores, el 33.15%.

De esta forma, Cuba se convirtió en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El nuevo Código de las Familias sustituye al anterior, del 1975, y abre las puertas a la adopción de hijos por parte de parejas LGBTIQ+ y la gestación subrogada sin fines de lucro.