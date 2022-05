El experto en tecnología, Otto Oppenheimer, quien por los pasados 40 años perteneció al equipo de Wapa Televisión, dio el salto a Telemundo Puerto Rico. La información fue confirmada esta mañana por el presidente del Canal 2, José Cancela, durante una conferencia de prensa celebrada en el Estudio 4.

El también gerente general del medio televisivo se mostró entusiasmado por el anuncio dado a que, según contó, Oppenheimer es una persona con la que desarrolló una conexión particular desde el primer día que lo conoció. En esa línea, Cancela aprovechó la oportunidad para enaltecer las virtudes del productor de televisión y radio.

“Todo lo que uno piensa de Otto es verdad, cosa que no suele siempre ser. No siempre lo que ves es lo que es. En el caso de Otto, lo que ves es lo que es. Un ser humano dedicado a su profesión, a su familia... Un ser humano que muchos conocen su parte de pantalla, pero la trayectoria de Otto viene de una época de producción. Otto tiene un ojo clínico para ver una pantalla como pocos talentos lo tienen. Y digo ‘talentos’ en el buen sentido de la palabra”, manifestó el presidente de Telemundo Puerto Rico.

Oppenheimer, por su parte, antes de -oficialmente- presentarse como parte del equipo del Canal 2, tuvo palabras de agradecimiento y elogios para sus excompañeros de Wapa Televisión. En el Canal 4 lideró secciones como “Tecnoavances con Otto Oppenheimer” en “Noticentro al Amanecer” y “Pégate a la Tecnología” en “Pégate al Mediodía”.

“Hay un grupo de profesionales y una historia en este canal que a mí me entusiasma ser parte de. Vengo de un canal donde estuve casi 40 años, con un montón de amigos, gente querida, gente que aprecio. Y antes de que digan nada, no hubo molestia, no hubo corajes. Al contrario. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para el grupo de profesionales de Wapa Televisión y esa gente linda que me atendió, especialmente para dos amigos nuestros: Joe Ramos y Kike Cruz, que fueron mis hermanos -y Jonatan García- mis hermanos de ese triunvirato que había. Normando y otro montón de gente. A Rafael Lenín también le doy las gracias. Tengo un grupo de gente bien chévere y tengo que ser agradecido porque la clave de la felicidad es ser agradecido”, expuso.

Luego, el gurú de la tecnología, habló de la emoción y entusiasmo que le provoca unirse a Telemundo Puerto Rico. En su nueva casa, Oppenheimer, tendrá una sección en “Telenoticias 4PM” que llevará por nombre “Ottotecnología” y desarrollará otros proyectos que no fueron revelados en la conferencia de prensa.

“Como un niño con juguete nuevo en Navidad, así me siento. Llegar a Telemundo ha sido una experiencia extraordinaria y la razón principal es el trato y la gente buena con la que me he encontrado. Llego a Telemundo porque no podía decirle que no a un amigo, así que acepté la invitación de José Cancela, presidente del canal para ser parte de la familia de Telemundo. Con el apoyo de nuestro público esto será una aventura increíble. Vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer contenido que le encante a nuestro pueblo”, expresó.

Actualmente, Oppenheimer se desempeña como colaborador de tecnología en Notiuno y Salsoul. También tiene su propio estudio de televisión que se dedica a la producción de comerciales y videos explicativos especializados. Es portavoz de varias marcas importantes y tiene una agencia de medios a través de la cual presta servicios a varios clientes comerciales e industriales.