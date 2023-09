Nota del editor: Esta es la tercera parte de una serie de tres artículos relacionados con el tema de la programación infantil puertorriqueña.

La pregunta de por qué no hay más programas locales para niños en los principales canales de la televisión puertorriqueña es una que Emanuel “Shabum” Soltero tiene que contestar con mucha frecuencia. La respuesta es compleja y tiene como génesis una ley federal aprobada a principios de la década de 1990 y que provocó un efecto que todavía se siente en estos días, sobre todo con el poco apoyo que reciben estos programas para ser financiados.

Children’s Televisión Act

El 7 de octubre de 1990 se aprobó en el Congreso de Estados Unidos la Ley 101-437, conocida como “Children’s Television Act of 1990″. Esta ley obligó a cada estación de televisión de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, a transmitir programación diseñada específicamente para educar e informar a los niños. Ante la falta de cumplimiento de varias de sus reglamentaciones, en 1997 se llevó a cabo una serie de enmiendas para ser más estrictos con los canales y forzarlos a cumplir con la ley. Por ejemplo, todas las estaciones de televisión debían transmitir al menos tres horas por semana de programas diseñados específicamente para satisfacer las necesidades educativas e informativas de niños de 16 años o menos.

PUBLICIDAD

Además, en la programación de televisión abierta y por cable dirigida a niños menores de 12 años se limitó el tiempo de publicidad a 10.5 minutos por cada hora y, además, se prohibió que durante los programas se transmitiera o mostrara publicidad de productos comerciales. Es decir, los personajes infantiles no podían vestir ropa de una marca en específica o no se podía promocionar un juguete o alguna marca de alimento en particular durante el programa, por poner varios ejemplos.

Emanuel Soltero, mejor conocido como “Shabum”. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff G)

“Cuando pasaron esa ley y se puso en vigor, afectó por completo lo que era la programación de niños, no solo localmente, sino también en Estados Unidos. Por ejemplo, eso mató programas como el del payaso Bozzo y otros más que había desde hacía décadas en Estados Unidos y en Puerto Rico”, explicó Soltero, quien comenzó a trabajar en la televisión local en 1998 en el Canal 13. “Hasta ese momento, los programas de niños, que eran de los que más generaban ingresos para los canales de televisión, ¿y qué pasó?, desde ese momento, se convirtieron en programas que no tenían la capacidad de generar ganancias de dinero”.

Fue ahí, según Shabum, que todo cambió para los programas infantiles, ya que tanto los canales, como las agencias de publicidad los comenzaron a ver de una manera diferente. “Después de haber pasado estos 25 años y de trabajar con esta situación, estoy bien claro que, si los auspiciadores, con ese poco tiempo que tenemos, no se comprometen de verdad a cubrirlo, es casi imposible hacer un programa con esas reglas, porque eso tiene un costo de producción elevado. Entonces, necesitamos que los auspiciadores se comprometan anualmente a cubrir esa cantidad de programación y con el poco tiempo que tenemos que de verdad inviertan en esto”, añadió Soltero, quien actualmente mantiene varios programas en Telemundo los sábados y domingo como “Aprendo con Shabum” y “1,2,3 Shabum”, además de producir “Vamos a Xplorar”.

PUBLICIDAD

Complejo crear un programa de televisión

Además del costo que conlleva crear un programa de televisión en Puerto Rico, también está el detalle de que hay que saber comunicarse con los niños y llevarle un mensaje educacional coherente y de manera efectiva, según explicó Víctor Rivera, creador del concepto Atención Atención, que se transmite los fines de semana en Telemundo Puerto Rico.

“En Puerto Rico estamos hablando de que los canales de televisión son poquitos y, de por sí, no hay mucho presupuesto para esa clase de espacio. En Telemundo me están tratando espectacular, justamente porque ellos saben lo importante que es ese espacio”, mencionó Rivera, quien lleva un año en el canal 2. “Hacer un programa infantil es súper complejo y costoso, por lo que tenemos que hacer maravillas con el presupuesto que tenemos. Por suerte, tenemos un equipo de trabajo espectacular que llevamos haciendo esto por mucho tiempo y hemos logrado acoplarnos”, añadió el artista del programa que ha ganado cerca de 27 premios Emmy desde que comenzó a transmitirse a mediados de la década del 2000.

Por otro lado, otro reto grande que podría explicar la ausencia de programas para niños creados en la isla, en opinión de Rivera, es la falta de talento que esté dispuesto a crear contenido infantil, ya sea por falta de experiencia o conocimiento sobre este mercado. “Hay espacio para hacer mucho, porque el mundo infantil tiene muchos matices, pero hay que saber lo que estás haciendo. Eso clave y yo conozco muy bien ese segmento”, detalló Rivera, quien tiene un bachillerato en Musicoterapia y una maestría en Psicología. “Ese aprendizaje constante de lo que les gusta a las nuevas generaciones, es algo con lo que tenemos lidiar, porque quizás sepa que cierta cosa funciona, pero tengo que seguir buscando dónde está ese niño generacionalmente para agarrarlo”.

PUBLICIDAD

José Vega, vestido de su personaje infantil, "Remi". (Alexis Cedeño)

Grandes talentos a nivel local

Sin duda alguna, la personalidad infantil que más tiempo lleva en la televisión local es José Vega y su personaje “Remi”, que comenzó a aparecer en la década de 1970 en las pantallas televisivas locales de la mano del productor Elín Ortiz y, más adelante, de Tommy Muñiz. Actualmente, Vega es una pieza importante en la programación infantil del WIPR, donde lleva más de 25 años presentando “En casa aprendo con Remi” y “La nave de Remi”.

“Hacer televisión local infantil es bien difícil porque el presupuesto es limitado, como todo lo que es para niños. Tú tienes un concierto donde muchas veces siendo un adulto, los elementos son espectaculares, pero cuando tú dices que es para niños, la gente piensa que a los niños hay que darle algo sencillo, que no se debe invertir, cuando debe ser lo contrario”, destacó el cantante, quien semanalmente tiene presentaciones en vivo en escuelas públicas y privadas alrededor de la isla. “Desgraciadamente, siempre se tiende a minimizar y simplificar el trabajo infantil, no importa la rama. Por ejemplo, ¿me vas a decir que el trabajo de un pediatra es menos que el de un cardiólogo? A la gente hay que cambiarle esa mentalidad”.

Vega piensa que no solo hay un mercado para los programas infantiles, sino que en Puerto Rico hay el talento suficiente como para crear programas infantiles de gran calidad con la capacidad de ser exportados. “Si aquí se dieran las condiciones para que otros puedan producir programas de niños, serían exitosos. Aquí hay unos libretistas increíbles, talentos que están trabajando con niños, titiriteros, ilustradores, gente que hace animación, es cuestión de que se le dé la oportunidad”, mencionó el artista plástico, quien tiene un bachillerato en psicología. “Por ahí escuchamos que quizás los programas de niños no venden anuncios. Yo no sé si venden, pero yo no creo que muchas personas en Puerto Rico hagan 250 presentaciones al año como yo las hago. Entonces, cuando hay una demanda es porque algo funciona y les gusta a los niños”.

PUBLICIDAD

Víctor Rivera, director y creador de Atención Atención. (Nahira Montcourt)

El creador de Shabum coincidió en este pensamiento. “Muchas veces vemos que hay empresas que invierten en una actividad privada, que a lo mejor lleva a 15 nenes, cuando podían haber invertido lo mismo en apoyar la promoción local. Sin embargo, creo que se está dando un movimiento, con el fallecimiento de Nobel Vega, donde la gente se está dando cuenta de lo importante que es la programación infantil”, explicó el productor de televisión. “A veces tengo sentimientos encontrados cuando veo que ocurre esto, porque tiene que darse el fallecimiento de un artista infantil, para que entonces los adultos digan ‘qué importante era o el que yo veía era el mejor’. Y yo digo sí, pero hay nenes hoy en día creciendo, que para ellos ‘’Shabum es su ‘Tío Nobel’ y no estamos valorando esa parte, no les estamos dando a esos niños el espacio que se merecen tener. Creo que es el momento de darle prioridad a este asunto y nos evitaríamos muchos problemas en futuro no tan lejano”.