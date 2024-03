“Por si faltaba candela”: Isis Serrath entra a “La casa de los famosos 4”

Isis Serrath , la controversial influencer mexicana, se convirtió esta noche en la nueva habitante de “La casa de los famosos 4″ . Su llegada, aseguró no será del agrado de Leopoldo Carrera , mejor conocido como Guty .

Las reacciones del público, por su parte, no se hicieron esperar. Muchos aseguraron que a Guty y a Alana Lliteras no le irá muy bien en la famosa mansión.

“En tres palabras, soy auténtica, disciplinada y amorosa. Jefa, ¿será que hay un espacio para meditar? Si me hacen enojar, desearán nunca haberme conocido. Que se cuiden, porque por las buenas puedo ser muy linda, pero por las malas, ni se me acerquen”, detalló Serrath en su descripción.

“Amores para que no se mal interprete nada dejo este comunicado para aclarar que Guty Carrera y yo no somos novios. Él me hizo una llamada antes de entrar a ‘La casa de los famosos’ para decirme que lo esperara acá afuera; pero entiendo que en el ‘show’ pueden suceder cosas y yo prefiero que él haga su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un placer apoyarlo”, escribió Serrath el 7 de febrero.