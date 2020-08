No cabe duda de que esta noche será la entrega de los premios MTV (VMAs por sus siglas en inglés) más inusuales en sus 36 años de existencia, pero ni la pandemia del COVID-19 va a detener la esperada ceremonia en la que se reconoce lo mejor de las producciones audiovisuales musicales.

La cita es es hoy, domingo, a partir de las 8:00 p.m. El espectáculo iba a realizarse originalmente en el Barclays Center en Brooklyn y ahora será al aire libre desde varios lugares de la ciudad de Nueva York en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Entre los artistas que tienen previsto actuar en los VMAs están Lady Gaga con Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Miley Cyrus, DaBaby, Black Eyed Peas, Maluma, Doja Cat y CNCO.

Lady Gaga y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con nueve menciones cada una, en su mayoría por su colaboración No. 1 “Rain on Me”. The Weeknd y Billie Eilish les siguen con seis nominaciones cada cual, incluyendo a video del año por “Blinding Lights” y “everything i wanted”, respectivamente. También se miden por este premio Taylor Swift con “The Man”, Future y Drake con “Life Is Good” y Eminem con “Godzilla”, que incluye al difunto rapero Juice WRLD. El rapero Roddy Ricch compite por tres premios, incluyendo a canción del año por su No. 1 “The Box”.

El astro colombiano J. Balvin tiene cuatro nominaciones, tres de ellas en la categoría de mejor artista latino. De hecho, Balvin tenía previsto participar en los premios pero canceló su actuación por motivos de seguridad luego de haber revelado que estuvo contagiado con COVID-19.

En el renglón latino también llama la atención la participación de la agrupación CNCO, que aspira a dos premios, y que aprovechará la ceremonia para efectuar el estreno mundial del tema “Beso”.

La actriz Keke Palmer será la anfitriona de la ceremonia de premios, que este año incorporan dos nuevas categorías en respuesta a la pandemia: “Mejor video musical desde casa”, y “Mejor actuación en cuarentena”.