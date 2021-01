“Papo Swing” esté harto de la pandemia y de no poder irse a janguear a las barras a formar un vacilón hasta la madrugada. “Definitivamente para mí ha sido una tortura”, agregó en su peculiar tono de voz el popular personaje que interpreta el actor y comediante Raúl Carbonell, hijo, quien en estos días está en Puerto Rico filmando una película.

El también cantante y escritor, que reside en la Florida, dijo que aprovechó la ocasión para desarrollar la iniciativa “Ríe y protégete” que conlleva la producción y venta de una colección de mascarillas con las imágenes y frases distintivas de los personajes “Papo Swing”, “El Veterano”, “Pupe” e “Israel”. Los cuatro diseños serán de edición limitada y un porciento de las ventas será donado a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), una organización sin fines de lucro que se ocupará de repartirlas entre las personas de mayor edad que lo necesiten.

El actor y comediante Raúl Carbonell presenta una las mascarillas con el personaje de "Israel".

“Fue una idea de mi hermana Millie y me pareció muy buena. Lo que hicimos fue buscar una institución para hacerle la donación y que sea una iniciativa que beneficie a personas necesitadas”, explicó Carbonell, quien destacó que FCPR les brinda ayuda a otras instituciones, entre ellas a centros de envejecientes a los que se les donarán las mascarillas para ayudarlos a protegerse del COVID-19.

“Me sentí complacido de que pudiéramos hacerlo así. Las mascarillas además de brindar protección tienen un diseño que provocará una sonrisa por el cariño que le tienen a mis personajes. Son cuatro diseños que tienen una frase indicativa de cada personaje. Por eso estamos dándole promoción a esta cruzada”, añadió Carbonell, tras resaltar que la iniciativa es una alianza con la empresa de alimentos King’s Crown Puerto Rico y AT&T.

No es la primera vez que el artista se involucra en acciones filantrópicas. Dice que siempre lo ha hecho, donando su talento para recaudar fondos para diferentes causas. “Está en la naturaleza de uno ayudar a los demás siempre que se pueda, yo ni me lo planteo. Es parte de la educación que he tenido, que mientras puedas ayudar al prójimo, lo haces”.

Mascarilla con el personaje de "El Veterano".

Otros proyectos

De la película que está filmando no puede dar más detalles, a petición de la casa productora. Pero no es el único proyecto que tiene el artista entre manos. Por ejemplo, dijo que en los próximos tres meses se estará publicando su primera novela, en inglés y español, “Rescate en el Caribe”.

“Es una aventura histórica. Es una narración sobre los tres huracanes que azotaron el Caribe, de los cuales nosotros fuimos impactados por dos, pero que destrozó varias islas en las Antillas Menores. Es la historia del capitán Tomás Busto, el único puertorriqueño capitán de mega cruceros y los viajes que hizo para hacer rescates en San Martín, Santa Cruz, St. Thomas y Puerto Rico”, abundó el escritor, quien también terminó de escribir su primer guion de cine, “Frankie acuavelva o el fantasma del Swing”.

“Es una película de un cantante a finales de la década de los 80, una historia de superación, de redención y de levantarse de sus cenizas. Es una historia muy interesante”, aseguró Carbonell, quien dijo que hasta la llegada de la pandemia estuvo presentando en Miami su espectáculo de “stand up comedy”.

“Pero cuando llegó este virus se suspendieron todos los shows que tenía. Al igual que mi orquesta que formé allá, hice todos los arreglos y grabé el primer número y luego de lanzarlo, llegó la pandemia. Se llama ’El Coyote’ y está en todas las plataformas digitales. Narra la historia de un inmigrante que camina por el desierto para cruzar la frontera con Estados Unidos”, explicó el artista, tras exhortar al pueblo a protegerse del COVID-19.

“Aparte de todo lo que hemos sufrido como colectivo, exhorto a que tengamos la capacidad de seguirnos protegiendo hasta que tengamos nuestras dos vacunas y se llegue al 60% de la población, que es cuando se logra la inmunidad de rebaño. Hasta que no lleguemos ahí, tenemos que seguir respetando las vidas de todos y cuidándonos y protegiéndonos”, recomendó.

Más información

Las mascarillas podrán ser adquiridas a través de Ticket Center (www.tcpr.com) o llamando al (787) 508-3300. Para información adicional visita: www.facebook.com/Carbonelloficial/