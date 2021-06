Mudarse de país para cumplir sueños es, en ocasiones, un movimiento complicado, cuesta arriba y sacrificado. Por fortuna, siempre aparecen personas dispuestas a ayudar y contribuir para que la estancia sea más placentera y agradable. De eso puede dar fe Silvia Navarro, la protagonista de la telenovela “La suerte de Loli” (Telemundo), quien en entrevista con la revista “People en Español” agradeció a las personas que le colaboraron cuando tuvo que mudarse a Miami para grabar el proyecto que -en Puerto Rico- llega a su final esta semana.

A pesar de que Navarro aseguró que fueron muchos los compañeros que estuvieron con ella en el proceso, reconoció la generosidad de la de la actriz y presentadora venezolana, Gaby Espino.

“Le quiero dar un agradecimiento especial porque también me recibió como pocas. La verdad es que una estrella de su tamaño se convirtió en una mujer que no hubo un solo día que no quisiera ayudarme, generosa, amorosa, llevándole regalos a León (su hijo), atenta conmigo de necesidades de darme todos los teléfonos de las personas necesarias para que yo me sintiera en casa, que pudiera saber que siempre había alguien…”, dijo la mexicana a “People en Español”.

PUBLICIDAD

Según la revista de variedad, Navarro continuó que la comedia dramática estadounidense debería llamarse “La suerte de Silvia” por el hecho de que una artista del nivel de Espino se haya portado de esa manera con ella.

“No hay uno al que no pueda decirte lo feliz que soy, pero tengo particularidades y ella fue un detallazo”, sostuvo la actriz de 42 años.

La mexicana aprovechó para elogiar la gesta artística de Espino, quien comenzó su carrera artística en 1995.

“Actoralmente nos sorprendió la naturalidad y la facilidad con la que juega, la memoria genial que tiene para cambiar, hacer, estudiar, transformar…”, detalló. “Tener trabajo ya es una fortuna, sin embargo que tú te puedas divertir y pasarla bien con todos es extraordinario”, apuntó.