A pesar de que en múltiples informaciones se le identifica como de ascendencia puertorriqueña, fueron pocas las las ocasiones en que la actriz Naya Marie Rivera -quien desapareció el miércoles en el lago Piru en Los Ángeles- habló de su puertorriqueñidad.

En una entrevista con la escritora y autora del blog “Hollywood The White Way”, Melody Simpson, publicada en marzo de 2009, la actriz dijo que era “mitad puertorriqueña, una cuarta parte alemana y otra cuarta parte afroamericana”.

Rivera y sus hermanos, Nickayla Rivera y Mychal Rivera se criaron en Santa Clarita, California. Su mamá, quien destacó como modelo es Yolanda Marie White, y su papá George Rivera. Ambos identificados como de origen puertorriqueño.

Posteriormente, se refirió nuevamente a su origen latino en su libro publicado en 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up”. “Mi papá es mitad puertorriqueño y mitad alemán. Su papá, George padre, nació en Puerto Rico, y su mamá, Anna, nació en Yugoslavia”, escribió. En la publicación, la intérprete de Santana Lopez en la serie “Glee” hizo referencia a las complejidades emocionales de su mezcla racial. “En un momento, odié mi pelo un cuarto blanco, un cuarto negro, mitad boricua” , comentó al hacer referencia a cómo sentía que no pertenecía totalmente a un grupo ético o racial específico.

La madre de Naya, quien inició su carrera cuando era una niña, siempre impulsó a su hija a seguir sus pasos en el campo de la actuación. De hecho, Rivera siempre le ha dado el crédito a su progenitora como imagen de perseverancia y lucha.

“Mi madre en realidad se había mudado (a Los Ángeles) para dedicarse al modelaje, y cuando me tuvo en ese momento, decidió que debía seguir adelante y probarlo”, explicó en una entrevista en el programa “Nice Girls TV”.

Su padre, George Michael Rivera, también era actor y se divorció de White en el 1996. El matrimonio tuvo otros dos hijos, Nickayla, quien también es modelo, y Mychal, jugador de fútbol americano.

Si bien es cierto que en la serie a Rivera le tocó representar la minoría hispana “sin saber español”, en algunos capítulos lo hizo. Incluso, cantó junto a su compatriota Ricky Martin cuando este apareció como invitado en un capítulo.

El 24 de febrero del 2015, confirmó su embarazo por sus redes sociales. En noviembre de 2017, fue arrestada por agredir a Dorsey, en el condado de Kanawha, Virginia Occidental.

Esta mañana trascendió que las autoridades de Los Ángeles la dieron por muerta ahogada en el lago ubicado al norte de la ciudad después de llevar a cabo labores de búsqueda durante 24 horas sin éxito.

En una rueda de prensa, un portavoz del alguacil del condado de Ventura explicó que los equipos de salvamento trabajan con la hipótesis de un ahogamiento aunque aún no han conseguido localizar el cuerpo de la actriz, que alquiló un barco recreativo con su hijo de 4 años en la tarde del miércoles y no regresó.

"Alquilaron la embarcación en torno a la 1:00 p.m. (hora local) por tres horas y cuando a las 4:30 p.m. no regresó los empleados fueron a buscarla, ahí es cuando recibimos la primera llamada de emergencia", detalló el sargento Kevin Donoghue.

Los pasajeros de un segundo bote encontraron solo, dormido e ileso con un chaleco salvavidas al menor, quien explicó a los policías que fue a nadar con su madre, de 33 años, “pero ella nunca logró salir del agua”.