Sheynnis Palacios se coronó Miss Universe 2023, la noche de este 18 de noviembre. Desde que fue elegida reina de su país, a inicios de agosto, los expertos en certámenes de belleza no dudaron en señalar que ella era una fuerte candidata para llevarse la victoria, algo que finalmente logró.

Debido a que su presencia, y ahora reinado, está dando de qué hablar, te contamos quién es y varios datos sobre esta joven que busca “una sociedad justa, igualitaria, llena de empatía y respeto”, en donde todos se sientan “libres de ser quien quieran ser”.

1. DATOS PERSONALES DE SHEYNNIS PALACIOS

Nombre completo: Sheynnis Alondra Palacios Cornejo

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo Lugar de nacimiento: Managua, Nicaragua

Managua, Nicaragua Nacionalidad: Nicaragüense

Nicaragüense Cumpleaños: 30 de mayo

30 de mayo Año de nacimiento: 2000

2000 Edad: 23 años

23 años Estatura: 5′9″

5′9″ Instagram: @sheynnispalacios_of

@sheynnispalacios_of TikTok: @sheynnispalacios

2. ¿QUIÉN ES SHEYNNIS PALACIOS?

Sheynnis Palacios (Miss Universe)

Es una modelo y promotora comunitaria que se coronó Miss Universe 2023. Ella es licenciada en comunicación y desde febrero forma parte de la revista matutina “Al Día”. Asimismo, tiene su podcast “Entiende tu mente”, proyecto social que lanzó tras batallar contra la ansiedad y con el que busca ayudar a otras personas.

PUBLICIDAD

3. ES LICENCIADA EN COMUNICACIÓN

En mayo de 2022, se licenció en Comunicación en la Universidad Centroamericana. En aquella oportunidad, publicó una serie de fotos con su toga y diploma. “Ahora sí me pueden decir qué guapa la Licenciada”, escribió.

4. JUGÓ VOLEIBOL

Durante su etapa universitaria, la reina de belleza practicó deportes, específicamente voleibol.

5. PARTICIPÓ EN OTROS CERTÁMENES DE BELLEZA

/

Se inició en el mundo de los concursos de belleza con Miss Teen Nicaragua 2016, donde ganó.

Al año siguiente, participó en Teen Universo 2017, competencia en la que llegó al Top 6.

En mayo de 2020, representó a la capital Managua y se coronó Miss Mundo Nicaragua 2020, pero debido a la pandemia se canceló Miss Mundo 2020; y en Miss Mundo 2021 formó parte del Top 40.

6. SE CONTAGIÓ DE COVID-19

Sheynnis estaba lista para el Reinado Internacional del Café 2022, pero no pudo competir tras dar positivo en la prueba de COVID-19, al igual que otras representantes como Filipinas, Puerto Rico y República Dominicana.

7. BATALLÓ CONTRA LA ANSIEDAD

Palacios batalló varios años contra la ansiedad. Es más, uno de los episodios que afectó su salud fue cuando estaba en una competencia: un perro atacó a su perrita, al punto de sacarle un ojo. No le contaron nada hasta que bajó del escenario, fue en ese momento que comenzó a temblar, jalarse el cabello y golpearse brazos y piernas.

“Es algo que sucede y estoy aquí para ser vocera de ellos [los que sufren ansiedad] y que sepan que no solo le pasa a las personas que están detrás de esta pantalla, también le sucede a personas que tienen grandes personalidades. Lo importante es saber manejarlo”, señaló en entrevista a Lucho Borrego en Instagram.

8. SU PRIORIDAD ES LA SALUD MENTAL

Top 20 (BENJAMIN ASKINAS)

A raíz de los episodios de ansiedad que vivió por bastante tiempo, Sheynnis Palacios dirige un proyecto social llamado “Entiende tu mente”, que es un podcast, en el que habla y entrevista de diversos temas como depresión, suicidio y más. Algo que también hace desde la revista matutina “Al Día”.

PUBLICIDAD

9. APOYÓ CON SU PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE

Con su proyecto social Uniendo Vidas y a la comunidad de San Bartolo y San Diego logró la reconstrucción del puente que une a estas comunidades, publica Despacho 505.

10. SU EMPRENDIMIENTO DE BUÑUELOS

Sheynnis junto a su mamá fundó a inicios de 2018 su emprendimiento llamado Buñuelos La Guadalupana. Es más, en su cuenta de Instagram publicó un clip de su preparación junto a su abuela. “Si de algo debemos sentirnos orgullosos los nicaragüenses es de nuestra gastronomía. ¿Hay algo más nica que un nacatamal y nuestros buñuelos?”, escribió.

11. ADORA EL CABELLO CORTO

/

Uno de los distintivos por el cual resalta la Miss Nicaragua 2023 es que lleva el cabello corto a diferencia del resto de candidatas, y no es por pura estrategia, sino que le fascina tenerlo en ese corte desde que era muy pequeña, por lo que no dudó en contar una anécdota.

“Me encanta mi cabello corto tal cual, me representa, me hace ser diferente. [Además] es más fácil arreglarse. Cuando era chiquita yo quería cortarme el pelo, pero mi mamá no quería, entonces me pegué un chicle para que me lo cortaran”, señaló en entrevista a HOLA TV.

12. AMANTE DE LOS ANIMALES

La reina nicaragüense se considera amante de los animales, por algo tiene en casa seis perros y tres gatos que son su adoración, contó a Telemundo 52 Los Ángeles.