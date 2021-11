Esta noche, luego de casi tres meses de haber abierto sus puertas, “La casa de los famosos” de Telemundo quedará inhabitada y los seguidores del “reality” conocerán al gran ganador de los $200 mil. Durante un programa especial de tres horas, Alicia Machado, Pablo Montero, Manelyk González, Kelvin Noé Rentería y Cristina Eustace se reintegrarán a la libre comunidad y se reencontrarán con familiares, amigos y excompañeros de la competencia.

Precisamente, a tan solo horas de salir por la puerta grande de la residencia que estuvo vigilada por más de 50 cámaras y 60 micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los finalistas conversaron con la revista People en Español. Los cinco famosos coincidieron en que sus vidas no serán las mismas después de abandonar la casa y que, independientemente del resultado de los votos del público, ya se consideran ganadores.

“Me llevo una maleta repleta de experiencias, de enseñanzas, he aprendido muchas cosas de mis compañeros, de la convivencia en general. Creo que hay muchos elementos de convivencia aquí adentro que allá afuera me van a servir de mucho para continuar con mi vida, con mis sueños”, manifestó Machado, quien se ha consolidado como una de las favoritas por los aficionados del “show”. “Solo las personas que estamos aquí adentro y que vivimos esta experiencia única sabemos la fuerza de los sentimientos que se manejan aquí adentro y sé que las amistades que se hicieron aquí adentro son para toda la vida y yo soy una pirata de sentimientos: yo voy por la vida acaparando sentimientos y amigos”, añadió.

González, por su parte, exteriorizó que aprovechó la experiencia para adquirir conocimiento, y lo logró.

“Definitivamente salgo siendo otra Manelyk mucho más madura, mucho más tolerante, mucho más respetuosa. Aprendí de cada uno de mis compañeros, intenté a cada uno de mis compañeros agarrarle cositas que me sirvan para ser una mejor persona”, apuntó la influencer mexicana.

Asimismo, Eustace reconoció que sale de “La casa de los famosos” totalmente distinta. “Pero yo creo que lo más grande es saber que mi primer regalo ya está en mi casa, que es mi familia, mi hijo, mis padres, mis ‘fans’… Saber que soy muy afortunada de que vengo de una familia humilde pero muy preciosa”, agregó quien desarrolló una afinidad con el actor mexicano Christian De La Campa.

Otro de los finalistas es el “Vaquero”, egresado de Exatlón Estados Unidos. El atleta dijo que la competencia de Telemundo le dejó una nueva familia.

“Me llevo de cada uno de ellos un pedacito de su corazón. La verdad es que todos se abrieron conmigo, me contaron sus historias, cómo llegaron hasta donde están, los logros que han tenido y la verdad es que eso es muy valioso, lo admiro mucho”, detalló. “En verdad la convivencia aquí es algo de otro nivel que me ha sacado de mi zona de confort, pero solo así crece uno y la verdad es que lo he disfrutado al máximo, he aprendido muchas cosas y virtudes que van a ser buenas para aplicarlas fuera de ‘La casa de los famosos’”, añadió.

Montero, quien se destacó por protagonizar dos de las discusiones más intensas del “reality”, admitió que “La casa de los famosos” lo hizo un hombre más paciente y prudente.

“Me llevo muchos puntos importantes que tenemos los seres humanos que madurar en cuanto a la paciencia, la prudencia, el poder tener la capacidad de compartir y poder estar viviendo con gente que no conocía y poder desarrollar una bonita convivencia, el poder resolver cualquier tipo de roce o cualquier diferencia, tener que resolverla de lo mejor posible, como siempre se debe hacer”, aclaró. “El valorar con quien estás platicando, el valorar también lo que te están diciendo, lo que te están platicando, el poder saber escuchar, el poder dar una opinión, un consejo sin estar en otra cosa, sino estar atento de lo que estás oyendo”, apuntó.