YAUCO. La fuerza con la que los terremotos derribaron casas y edificios en el sur de la isla a inicios de enero de 2020 no fue más poderosa que los deseos de reconstruir las estructuras y los sueños de las familias que habitaban o trabajaban en ellos.

Un buen ejemplo de esto son Érica López Burgos y Reilly Rodríguez Santiago, quienes perdieron su hogar y el estudio de grabación de su canal digital Radio Yaucana TV, ubicado en el sector Palomas, del Pueblo del Café. Hace seis años el matrimonio emprendió con la emisora, sin imaginar el apoyo que recibirían de sus compueblanos y otros residentes de la isla.

“En la época de nosotros, no nos enseñaban a emprender; ahora es la ley de vida. En el tiempo de nosotros uno se graduaba para trabajar en una compañía”, reflexionó López Burgos, quien durante un largo periodo de su vida buscó un empleo relacionado a sus estudios en administración de empresas. Pero, tras no conseguirlo, decidió unirse a trabajar en la compañía de su esposo, una imprenta familiar en la que coordinaba asuntos administrativos. Al mismo tiempo, conoció la radio y llegó a conducir, en una emisora AM, el programa “En confianza con ellas”, a través de cual brindaba consejos y palabras de inspiración a las mujeres.

“Ese era como mi hobbie. Poderle llevar temas a las mujeres. Dar aliento, que la mujer sintiera a través del micrófono un abrazo, que podía llorar…”, contó la madre y abuela. Sin embargo, tuvo que salir del aire debido al alto costo que representaba mantener el programa. “No voy a poder seguir. Ya tengo casi un programa de ventas con tanto anuncio para que pudiera subsistir”, le dijo Érica a su esposo Reilly en aquel momento.

Fue entonces cuando Rodríguez Santiago le propuso a su esposa crear un canal de YouTube para transmitir solo audio, sin imagen. A la mañana siguiente, Reilly ya había creado el logo con el nombre de su nueva aventura: Radio Yaucana. “Nunca imaginé que al otro día ya tendría el logo”, recordó entre risas, Érica.

Comenzaron el proyecto en su casa, con el poco equipo que tenían. Érica era la voz del programa y Reilly trabajaba en la parte técnica. Poco a poco fueron evolucionando y decidieron sacarle provecho a la imagen e integrar entrevistas. Radio Yaucana empezó a monetizarse, y también comenzaron a visitarlos figuras de la farándula local. Así decidieron levantar su estudio de grabación oficial.

“En un mismo fin de semana montamos las paredes. La parte de la imprenta la consolidamos todo para un solo lado y la otra parte la hicimos tipo estudio”, contó la yaucana sobre el lugar desde donde transmitieron por cinco años. El crecimiento del espacio permitió que cerraran el negocio de la imprenta para dedicarse de lleno al canal digital.

Entonces, en noviembre de 2019, la pareja hizo un préstamo para comprar equipo nuevo para el estudio, y en enero de 2020 inauguraron la nueva versión de Radio Yaucana TV, sin imaginar que su ilusión estaba a punto de desmoronarse. El sismo del 6 de enero de 2020 había agrietado la sala de la residencia, y el matrimonio se vio obligado a abandonar su hogar, donde se encontraba también el estudio de grabación.

“Nosotros cogimos ropita para tres días, ni tres días, yo creo, medicamentos y nos fuimos para casa de mis suegros. (En su hogar) era como si hubieran puesto una bomba, los rotos en las paredes. Las columnas de enfrente implosionaron”, rememoró Érica. “Fue algo bien triste… porque el sueño y el préstamo que hicimos en noviembre para poder hacer los arreglos que queríamos con tanta ilusión, todo se vino al piso”, añadió con la voz entrecortada, pero agradecida de que “Dios nos dio una segunda oportunidad de vida”, al poder salir de la casa sin que sucediera una tragedia mayor.

A pesar de que hace más de un año y medio lo perdieron todo, los esposos consideran que hoy tienen “mucho más” que antes, pues cuentan con casa propia y su estudio de grabación en el patio trasero de la residencia.

“Eso fue historia... Comenzamos una nueva página de un libro, un nuevo capítulo de vida. De esa manera es que lo veo”, expresó Érica al recordar que tuvieron que vivir durante seis meses en la casa de los papás de Reilly, la que prácticamente se convirtió en centro de acopio para ayudar a los damnificados del sur de la isla. Para su fortuna, este terminó comprando una casa -donde Érica se crió- que luego les regaló como herencia.

Teniendo el tema de la casa resuelto, se dedicaron a reconstruir en un vagón -con la ayuda de empresas locales- el estudio que hoy alberga a Radio Yaucana TV. Por el canal digital transmiten 15 programas de temas diversos y ya cuentan con más de 37,000 seguidores. La programación se puede ver a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Tune In Radio o bajando su aplicación.

Érica, por su parte, desea regresar a conducir su propio programa, aunque por el momento, se mantendrá como productora de Radio Yaucana TV.

“Nuestra misión es seguir llevando el mensaje positivo al mundo, tenemos que seguir haciéndolo para que la gente se siga levantando. Queremos ser ejemplo de perseverancia, que vean nuestra historia y la emulen. Que sepan que sí se puede, que no importa las veces que nos caigamos, sino las fuerzas con las que nos levantamos. Tenemos un gran proyecto en nuestras manos, que amamos y vamos a continuar con esa misión”, concluyó emocionada.