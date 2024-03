Rafael José Díaz y Linnette Torres se sienten “como pez en el agua” en el nuevo programa de WIPR

La primera vez que trabajaron juntos el actor y cantante Rafael José Díaz y la actriz Linnette Torres fue en el 1988 en la novela puertorriqueña “Yara Prohibida”. Desde ese entonces, a pesar de ser amigos y cada uno destacarse como presentadores en diversos programas de televisión a través del tiempo, no fue hasta esta semana que debutaron juntos en el nuevo programa mañanero “Un buen día” en WIPR-TV .

El espacio, cuyo formato es de revista y variedad, arrancó el pasado 4 de marzo de 2024, bajo la animación de ambos presentadores, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m. Al binomio de presentadores, se une la actriz Anoushka Medina, quien está a cargo de las entrevistas de temas de entretenimiento, estilos de vida y redes sociales, entre otros.

“La verdad es que me he sentido como pez en el agua. Me siento tranquila, confiada. Tengo un excelente compañero. La misma Anoushka que es su primera experiencia en la televisión lo ha hecho muy bien. Estoy bien contenta con el equipo de trabajo, los técnicos y el canal”, sostuvo la actriz que trabajó en pasado en el Canal 6 como presentadora de los desaparecidos programas “Contigo”, que hizo junto a la fenecida Myraida Chaves Carbia y también trabajó en radio y televisión con el fenecido Luis Antonio Rivera, “Yoyo Boing” desde los estudios de WIPR.