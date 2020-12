El presentador y modelo de televisión Ramón Gómez, conocido como “Gatto” se despide de Wapa TV, luego de siete años de trabajo en el canal de televisión.

El animador de “Pégate al Mediodía” informó a través de un comunicado de prensa su salida del canal para tomar nuevos rumbos profesionales que aún no revela. El modelo tampoco ha informado si hoy, viernes, sería su último día en el programa.

“Agradezco infinitamente a Sanco por su amor incondicional, por su profesionalismo para conmigo, por todo lo aprendido durante la marcha. Me trataron como un hijo y eso siempre estará en mi alma y en mi corazón. A mi público querido, que son mi motor para cada día dar lo mejor de mí, gracias por su apoyo incondicional día a día. Los amo con toda mi alma y esto no es un adiós, sino un hasta luego, así que pendientes... Gracias a mi público por siempre estar ahÍ”, expresó el presentador en declaraciones escritas.

El modelo agradeció al elenco del programa que incluye a las presentadoras Angelique Burgos, Natalia Rivera y Jailene Cintrón, al animador Melwin Cedeño, a sus compañeros, a los técnicos, directores y sus productores que le brindaron la mayor de las oportunidades y la confianza en la televisión puertorriqueña.

El animador dijo estar enfocado en lo que será su nuevo reto profesional y esperanzado en que el 2021 será mejor.

Esta semana, Gomez fue sustituido por el también modelo y exconcursante del programa “Guerreros”, Carlos Torres.

“Está semana se me dio la oportunidad de unirme a el elenco de @pegatealmediodia. Me siento muy agradecido y disfrutando cada segundo de esta nueva y hermosa experiencia. No se lo pierdan, todos los días a las 11:30 a.m”, dijo Torres a través de una publicación en las redes sociales.

Por el momento no se ha confirmado si el novio de la cantante y actriz Natalia Lugo permanecerá de forma definida en el programa de juegos y entrevistas del mediodía.