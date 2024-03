Raúl de Molina manifiesta su descontento en “El Gordo y la Flaca”, y regaña al productor en vivo

Esta tarde, el conductor de “El gordo y la flaca” , de Univision , comentaba sobre los temas noticiosos del día cuando sus palabras fueron interrumpidas para presentar el video de otra nota. Al regresar del corte, el comunicador no pudo más y estalló en contra de la producción, a quienes acusó de faltarle el respeto.

“Me quitan del aire mientras estoy hablando… ¡Me parece triste que este ‘show’, que fue creado para mí y para Lili (Estefan) desde hace 25 años, y que se trata de lo que nosotros hablamos, que venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene ni la menor idea de lo que es ‘El Gordo y la Flaca’, y que a una persona que lleva 30 años en el medio le corten al estar hablando de algo y se vayan a comerciales porque quieren meter 20 historias para que uno no pueda hablar!”, expresó.

“Y después se quejan de cómo le va a los programas. De verdad que no entiendo la falta de respeto. Yo fuera un productor, nunca en mi vida se me ocurriría…”, agregó indignado. Después de estas palabras, Estefan lo interrumpió en un intento de hacerle ver que tal vez todo fue una broma. Él se negó a aceptar dicho comentario y alegó que estaba molesto porque además esto no se le hacen por primera vez y ya está cansado de esta situación.