Humacao.- La edición 14 de la caminata “Da Vida Caminando con Raymond” que realiza el animador, Raymond Arrieta, por los pacientes del Hospital Oncológico de Puerto Rico arrancó esta tarde, con un matiz diferente, especial y personal para el comediante.

Por primera vez los pasos que Arrieta dará en el trayecto de seis días son dedicados a alguien de su familia que enfrenta el cáncer. La enfermedad por la que miles de personas lo acompañan en su gesta tocó la puerta de su hogar. El padre del comediante, Ramón Arrieta padece cáncer y el animador del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, le dedicará la décimo cuarta edición que comenzó hoy desde el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse en Humacao.

En el día de ayer, Arrieta reveló la condición de su progenitor durante una intervención en el programa “Día a Día” de Telemundo, que anima junto a su colega Dagmar, quien en el pasado enfrentó el cáncer.

El animador dijo que su padre fue operado, está bajo tratamiento y se encuentra muy bien de ánimo. No obstante lo único que su progenitor lamenta es “no estar aquí por 14 años que lleva viniendo”.

Para el presentador hablar de su padre a minutos de iniciar la caminata que partió a las 3:08 p.m. le provocó un taco en la garganta y un llanto corto que contuvo de inmediato para poder controlar sus emociones y no quebrantarse.

“No me hagas llorar porque no he dado un paso todavía”, advirtió Arrieta antes del inicio de la caminata en un aparte con los medios.

Arrieta explicó que “cada persona que está aquí tiene una persona por la que está caminando” y que está vez para él va ser especial “porque jamás me hubiera imaginado que esto nos iba a tocar a nosotros”.

Al igual que en las pasadas ediciones Arrieta se encuentra fortalecido emocionalmente y ansioso a la vez, previo a la salida del evento al desconocer cómo será las historias del camino.

Es consciente que durante esta caminata, él será quien reciba en muchas ocasiones expresiones de solidaridad y aliento ante la situación de su padre. El hecho de reconocer que esto puede ocurrir, le provoca un cúmulo de emociones que afloran entre lágrimas.

“Esta mañana salí de casa y fui a comprar almuerzo frente y lo primero que me dice una persona es bendiciones a tu papá (llora). Ese fue mi almuerzo. Pero tengo esto (señala las gafas) que es mi truco. Va a ser una caminata muy emotiva y llena de llanto. Un sube y baja de emociones. Eso es lo que duele más que las caderas a las seis millas”, reveló el presentador que se propone completar esta edición y “con el favor de Dios” espera que su padre participe en la caminata del 2023.

En su caminar por más de una década Arrieta admite que se requiere una fortaleza psicológica, emocional y física que se quebranta en ocasiones ante las miles de historias de pacientes de cáncer y familiares. No obstante, ni él, ni el resto de las miles de personas que lo acompañan en esta loable hazaña se quitan, ya que todos representan la lucha contra la enfermedad.

“Lo más difícil es que uno no sabe a qué te vas a enfrentar. Venía hablando con (Hermes) Croatto en el camino que le estaba enseñando historias de los 14 años. Como una joven que llegó una vez gritando para que le diera un autógrafo y ella se lo iba a llevar a su mamá que estaba en el hospital y cuando llegó al hospital la mamá había fallecido de cáncer. La muchacha regresó con una camisa que decía ‘mami llegué tarde pero lo logré. Son historias fuertes y llora cualquiera. Hay que aprender a llorar”, narró

El presentador indicó que no se fija una meta de recaudación específica para “no meterme esa presión”.

El año pasado que la caminata fue atípica ya que fue en diciembre, entre la pandemia y con seis días de lluvia, alcanzaron superar más de $1,800,000.

El presentador de “Día a Día” arrancó la caminata acompañado de Alexandra Fuentes, Alex DJ, Hermes Croatto, Oscarito, Willito Otero y el resto del equipo de voluntarios en medio de decenas de personas que gritaban su nombre. Igual el grito colectivo se hizo presente para la animadora Alexandra Fuentes. El ambiente de la salida siempre se da con mucho entusiasmo y optimismo por parte de los caminantes. Es un evento muy emotivo.

Arrieta, además, de la dedicatoria de la caminata a su padre, dedica la gesta al director de “Día a Día”, Pedro Alicea, y a la fenecida Ilia García Torres, quien fue presidenta de la Junta de Directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y falleció el pasado 4 de julio.

El trayecto del primer día es de 8.4 millas y culmina en el Malecón de Naguabo. Los caminantes salieron desde el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse en Humcao en ruta por la carretera PR 3 en dirección al este hacia Naguabo, donde deben llegar hoy en la noche.

Arrieta y el equipo que lo acompaña descansa en el municipio y retoma mañana, jueves, la ruta que va de Naguabo a Ceiba y que comprende 10.2 millas. La salida de mañana es salida desde el Malecón de Naguabo por la PR 3 en dirección al casco urbano.

La caminata culminará el lunes, 22 de agosto con el último tramo de Loíza a Carolina que comprende unas 9.4 millas.

El cierre de “Da Vida caminando con Raymond” será en al estacionamiento del Coliseo Guillermo Angulo, donde culmina la caminata y desde donde se transmitirá el programa “Día a Día”, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., por Telemundo. Este día se afectará la ruta de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en Carolina.

En esta ocasión, por motivos del COVID-19 no se realizarán programaciones en las noches en los puntos de llegada.

La recaudación de fondos es a través de auspiciadores, venta de camisa y gorras en Me Salvé y el dinero que recoge en la calle durante la caminata. La mercancía en las tiendas Me Salvé todavía está disponible.