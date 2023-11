La repostera mayagüezana Génesis Vega forma parte de los boricuas que se han establecido fuera de la isla en busca de mejores oportunidades. En el 2017, poco antes del embate del huracán María, la egresada del Instituto de Banca y Comercio llegó a California, donde le ofrecieron un empleo en una conocida repostería de San Francisco.

Con el anhelo de estar más cerca de sus familiares, su travesía continuó en Pensilvania. En esta ocasión, le tocó trabajar fuera de la cocina y, en su tiempo libre, vendía sus delicias desde el hogar.

“Llevaba desde el 2014 vendiendo productos desde mi casa en Puerto Rico. Decidí como tal, tirarme, como decimos los boricuas a (abrir) una repostería aquí en Pensilvania porque muchos de mis clientes -personas americanas y personas latinas- me motivaron a hacerlo”, dijo sobre el local que rentó.

Un día, “Dios”, según Vega, llevó a un periodista de la cadena de televisión NBC a un evento en el que participaba dedicado a pequeños comerciantes. El comunicador, quien también era productor de un programa de variedades, quedó fascinado con los dulces de la puertorriqueña y la invitó a su cocina.

“De ahí en adelante, pues eso me motivó más. Para abrir mi repostería yo decidí utilizar todos mis ahorros, sin pedir ningún préstamo, ni ayuda financiera a nadie, porque, realmente, mi familia y yo somos de escasos recursos y no me podían ayudar económicamente”, contó la madre soltera de dos niños.

La joven de 31 años, propietaria de 3 Tiers Bakery, ha conquistado el paladar de su clientela con dulces boricuas como los quesitos, pastelillos de guayaba, tres leches y galletas. Asimismo, orgullosa de sus raíces, también vende café lareño.

“En la mañana también vendo almuerzos. Tenemos sándwiches, el pernil puertorriqueño, variedad de arroces, mofongo, todo tipo de frituras como empanadillas y alcapurrias, y pasteles”, detalló. Con esto, Vega cumplió su sueño de llevar un pedazo de su tierra a la ciudad que la ha acogido con cariño y apoyo.

En busca de nuevas oportunidades que le permitan seguir creciendo profesionalmente, la repostera decidió inscribirse en la competencia “The Greatest Baker” del prestigioso pastelero Buddy Valastro. El concurso, conocido en español como el Premio al Mejor Panadero 2023, es un espacio en donde reposteros de todo el mundo están invitados a luchar por el primer lugar y recibir un reconocimiento a nivel mundial, así como un premio en efectivo.

“Yo soy súper fan, mi mamá también, porque mi mamá también es repostera. Ella es súper fan de Bobby Valastro. Yo he participado en competencias televisivas tres veces. En este último mes vinieron a mi tienda a hacerme un reportaje por el mes de la herencia”, narró quien necesita el voto de los boricuas para lograr destacarse en este nuevo desafío profesional.

¿Cómo puedes apoyarla? Debes seguir los siguientes pasos:

Accede a este enlace a partir del 27 de noviembre.

a partir del 27 de noviembre. Ve al recuadro gris de “Voto gratuito”.

Deberás iniciar sesión a través de tu cuenta de Facebook.

Confirma que tu correo electrónico esté correcto.

Listo, ya le habrás dado tu voto a Genesis.

“En esta área no hay muchos latinos, por eso acudí a ustedes (a El Nuevo Día). La confirmación de que había sido aceptada en la competencia llegó el 30 de octubre. Realmente yo me siento bien orgullosa de ser puertorriqueña, yo quisiera llegar a la final siendo puertorriqueña, hablando con mi acento bien boricua y habiendo nacido y siendo criada en Puerto Rico”, expresó la experta en la confección y decoración de bizcochos.

“The Greatest Baker” es una competencia completamente en línea y también tiene como fin recaudar fondos a beneficio de The Andrew McDonough Be Positive Foundation, para ayudar a familias que tienen niños pacientes de cáncer. El proceso de votación podría extenderse hasta el mes de febrero de 2024, si la boricua avanza en la competencia, por lo que invitó a todos a estar atentos a su desempeño.