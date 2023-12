Después de trabajar por ocho años en Telemundo y tomarse una pausa de seis meses fuera de la televisión, el actor puertorriqueño Juan Reinaldo Jaime Rodríguez, conocido como, Rosko Jaime, se integró hoy, martes, oficialmente a las producciones de TeleOnce.

El intérprete del personaje de “Luiso”, también conocido como “Shupi”, en el paso de comedia “Men & the City” en la producción de “Raymond y sus amigos” de Telemundo, quedó en junio de 2023 fuera del programa tras unas supuestas diferencias con el contenido de los libretos según indicó en ese entonces el licenciado Antonio “Tony” Figueroa, representante legal de Rosko Jaime. Desde esa fecha, el comediante no había pisado un estudio de televisión, pero esta noche volverá hacerlo en el programa “La Bóveda” de TeleOnce donde se integrará como un invitado recurrente a las producciones de Josema Hernández, productor ejecutivo del programa.

“Estoy feliz y muy contento de llegar a TeleOnce. Voy a estar aprendiendo un poco de la parte técnica de las cámaras, el piso, de cómo se mueven los técnicos y para prepararnos para ver si hay algo chévere o cocinándose para el 2024… poder llegar y montarlo bien duro. Me han recibido muy bien como estar en una familia. Loco por llegar esta noche a La Bóveda, que sé que siempre están haciendo libretos”, confirmó el actor a este medio.

Por lo pronto, Rosko Jaime participará en las diferentes producciones de TeleOnce, ya sea con sus personajes o como actor en algún paso de comedia, con la esperanza de que el futuro se pueda presentar una oportunidad fija en alguna de las producciones locales de TeleOnce. Hernández produce “La Bóveda” de TeleOnce y “PR en vivo”.

El actor precisó que con su llegada a TeleOnce podrá interpretar algunos de los personajes que fueron de su creación como “Shupi”, “Rambo” y “Good Bunny”, entre otros.

“Tengo varios personajes engavetados por mucho tiempo y que los quiero presentar y TeleOnce es quien me a dar la oportunidad de hacerlos y presentarlos. Van a hacer varios personajes”, sostuvo con entusiasmo.

El actor aclaró que el primer piloto del segmento “Men and the City” del programa “Raymond y sus amigos” lo escribió él, inspirado en la serie “Sex and The City”. Se lo presentó a la producción de Tony Mojena, que “solo tenían hacer un segmento con unos hombres en una barra” y una vez revisado el piloto se integró el actor y el libretista Miguel Morales para el desarrollo de las historias.

Rosko Jaime comienza una nueva temporada en TeleOnce. (Suministrada)

Rosko Jaime afirmó que el personaje de “Luiso” siempre se desarrolló desde el amigo que resuelve las crisis y quiere llevar alegría. Esa sigue siendo la esencia de “Shupi”. “El personaje se cuidó mucho para que resaltara su personalidad y el deseo de ayudar a los demás. La orientación sexual nada tiene que ver con el desarrollo del personaje porque un amigo es un amigo y eso es lo que representa desde que se creó hasta ahora, para siempre esté ayudando”, afirmó el actor, que dijo que aprendió mucho en la producción de Mojena.

“Ahora voy a estar en TeleOnce y espero también aprender mucho porque sé que estoy también con un gran equipo y podemos crear cosas nuevas y traer cosas que a las personas le han encantado. Y seguir llevando alegría a Puerto Rico que tanto lo necesita para olvidarnos de las cosas que nos abruman”, añadió

¿Qué hizo en estos meses?

Rosko Jaime contó que al estar fuera de la televisión en los pasados meses decidió montar una pieza de comedia sobre ¿qué hizo Shupi en este tiempo? La producción “Where’s Shupi”, llegará el domingo, 17 de diciembre, al Teatro Municipal de Cayey.

“El Shupi te contestará las preguntas hacia dónde fue, dónde está y hacia dónde se dirige. Si sigue como ‘crisólogo’ y puede resolver las crisis de sus amigos y además del stand-up hay baile y videos que estamos haciendo para que la gente se lo disfrute. He estado enfocado en eso y editando mucho los videos y todo lo que vamos a presentar”, expuso Rosko Jaime en sus redes sociales.